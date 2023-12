Obajtek: Ministerstwo wydało zasadniczą decyzję dla małych reaktorów

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą dla lokalizacji małych reaktorów atomowych. Tym samym mamy zielone światło do budowy SMRów w Polsce, z których pierwszy powstanie do 2030 roku. To bardzo dobra wiadomość dla Polaków i polskiej gospodarki, bo SMRy to gwarancja taniej energii i ciepła dla miast – poinformował na platformie X (dawniej Twitter) prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zielone światło do budowy SMRów

Jak przypomina serwis Energetyka24, Orlen za pośrednictwem Orlen Synthos Green Energy (OSGE, wspólna spółka koncernu z Synthosem) starał się o decyzję zasadniczą od wielu miesięcy. Taka decyzja to rodzaj potwierdzenia ze strony państwa, że „akceptuje” plany inwestora czy właściciela danej technologii jądrowej. Takie „zielone światło” – jak zauważa portal – to jednak sam początek drogi administracyjnej, którą trzeba pokonać, by rozpocząć budowę reaktora.

OSGE było ostatnim podmiotem, który nie doczekał się decyzji zasadniczej dla swojego pomysłu budowy małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce. Jednostki mają korzystać z technologii GE Hitachi Nuclear Energy, bazującej na małych reaktorach modułowych BWRX-300.

Portal zwraca również uwagę, że decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapadła dzień po tym jak serwis polityka.pl podał, że Orlen Synthos Green Energy nie otrzymał pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wymagana jest w procesie uzyskiwania decyzji zasadniczej. Nie wiadomo więc, czy decyzję wydano mimo negatywnej opinii ABW czy też Agencja zmieniła ocenę projektu OSGE.

