Będą akademiki za złotówkę? Minister nauki komentuje

Nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej". Pytany o plany na najbliższe tygodnie, minister przyznaje, że „jest sporo sporo problemów do rozwiązania".

Minister nauki i szkolnictwa wyższego o sytuacji w resorcie

– Mam wrażenie, że ostatnie tygodnie i miesiące rządów PiS to był jeden wielki chaos i zmuszanie urzędników do podpisywania różnych umów i zobowiązań. Niestety, teraz trzeba sprawdzić, czy to wszystko się odbywało zgodnie z obowiązującymi procedurami, czy nie łamano prawa. Dużym wyzwaniem jest także budowanie nowego ministerstwa, nowego zespołu, bo przecież dzielimy na dwie części jedną instytucję – tłumaczy szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

W dalszej części wywiadu Wieczorek zapowiada m.in. wsparcie na rzecz remontów akademików, bo – jak mówi minister – ze względu na ich stan 30 proc. miejsc w tych akademikach jest niewykorzystana. – Tutaj jest naprawdę potencjał, by student, zamiast mieszkać w wynajętym mieszkaniu i płacić po 3000 miesięcznie, powinien mieć dostępny akademik – mówi Wieczorek.

Co z akademikami za złotówkę?

Pytany o przedwyborczą zapowiedź koalicyjnej Trzeciej Drogi dotyczącą tzw. akademików za złotówkę, minister nauki i szkolnictwa wyższego, a zarazem polityk Lewicy podkreśla, że „wymagałoby to zmiany całego systemu finansowania w tym obszarze". – Najpierw trzeba doprowadzić do sytuacji, by te akademiki były. A później można się zastanawiać, jak powinny być finansowane i ile student powinien za nie płacić – tłumaczy Wieczorek.

Dopytywany o to, kiedy można spodziewać się konkretów w tej sprawie, szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego odpowiada: Robimy pierwszy krok. Może zdradzę trochę tajemnicy ale być może jeszcze w tym roku, bo poprosiłem o weryfikację planów inwestycyjnych, każdą z uczelni dostanie środki na remonty swoich domów studenckich. Do wykorzystania oczywiście w 2024 r.

