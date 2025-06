Zasiłek pogrzebowy w dwa tygodnie? Zmiany już od 2026 r.

W przyszłym roku nastąpią ważne zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego. Jak wiadomo, świadczenie to wzrośnie z dotychczasowych 4000 do 7000 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje również nad zmianami, które mają na celu uproszczenie procedury przyznawania zasiłku.

Jak podaje RMF FM, jedną z kluczowych zmian, nad którymi pracuje ministerstwo, jest eliminacja konieczności wydawania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w standardowych przypadkach ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Oznacza to, że w większości sytuacji, ustalenie prawa do zasiłku oraz jego wysokości będzie mogło odbyć się bez dodatkowych formalności, co znacząco przyspieszy cały proces. Przewidziano jednak pewne wyjątki od tej zasady. Decyzja ZUS nadal będzie wymagana w sytuacjach, gdy za koszty pogrzebu odpowiada więcej niż jeden podmiot (chodzi tu o sytuację, gdy pochówek organizuje np. pracodawca, dom pomocy społecznej czy gmina), a także w przypadku, gdy zasiłek pogrzebowy ma być przyznany osobie, która nie jest członkiem rodziny zmarłego, a pokryła koszty pogrzebu. W takich sytuacjach decyzja ZUS ustalająca prawo do zasiłku będzie niezbędna.

Zasiłek pogrzebowy w dwa tygodnie?

Samo składanie wniosków o zasiłek pogrzebowy ma być prostsze. Będzie można to zrobić bezpośrednio w organie rentowym, bądź za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, który zajmuje się organizacją pochówku. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie procedury i umożliwienie szybszego dostępu do środków.

Na tym jednak nie koniec zmian, które choć trochę ułatwią życie osobom pogrążonym w żałobie. Planowane jest skrócenie czasu wypłaty zasiłku pogrzebowego do 14 dni od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. To oznacza, że pomoc finansowa trafi do uprawnionych znacznie szybciej niż do tej pory.

