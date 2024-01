Rosja znalazła nowy sposób finansowania wojny. Dorzuci się klasa średnia

Federalna Służba Podatkowa (FTS) ściągnie podatek od dochodów odsetkowych od lokat bankowych osób fizycznych. Daniną objęte będą rachunki bankowe i lokaty, które przyniosły posiadaczom dochód odsetkowy przekraczający kwotę wolną od podatku, czyli 150 tysięcy rubli (6568 zł). Rosyjski reżim chce w ten sposób dorzucić do wojskowego budżetu ok. 312 mld rubli (13,75 mld zł) w ciągu lat 2024-2026. Podatek obejmie wszystkie aktywne w 2024 roku lokaty, które spełniają powyższy warunek.

Podatek od lokat na finansowanie działań wojennych

Klienci nie musza nic robić, by poznać wysokość podatku, ale jego pobór nie odbędzie się już automatycznie. Do 1 lutego 2024 r. banki będą musiały przesyłać do Federalnej Służby Podatkowej informacje o kwocie odsetek wypłaconych każdemu deponentowi. Urząd skarbowy samodzielnie zgromadzi dane o kliencie z różnych banków, obliczy dla niego kwotę podatku i wyśle obywatelowi wezwanie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek trzeba będzie zapłacić przed 1 grudnia 2024 r.

Cytowany przez rosyjskie źródło Bogdan Zwarycz, główny analityk portalu Banki.ru, uważa, że konieczność zapłaty podatku nie wpłynie na popularność lokat bankowych. Depozyty nadal są najpopularniejszym instrumentem oszczędnościowym wśród Rosjan.

Putin: Nigdy się nie cofniemy

W niedzielne popołudnie, 31 grudnia, Władimir Putin wygłosił noworoczne orędzie. Zapewnił w nim, że że Rosja „potrafi rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy”. – Nigdy się nie cofniemy, bo nie ma takiej siły, która by nas podzieliła – oświadczył Putin. Zwrócił się także do żołnierzy, którzy biorą udział w napaści na Ukrainę.

Powiedział jasno do zrozumienia, że napaść Rosji na Ukrainę będzie kontynuowana.

– Udowodniliśmy nie raz, że potrafimy rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy i nigdy się nie cofniemy, bo nie ma takiej siły, która by nas podzieliła, sprawiła, że zapominamy o pamięci i wierze naszych ojców – powiedział Putin, cytowany za rosyjską agencją prasową TASS.

Przypomnijmy, że mimo sankcji nałożonych przez Zachód rosyjski przemysł zbrojeniowy niestety zwiększył produkcję. W rozmowie z „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak ostrzegł, że „nadchodzą trudne dni dla ukraińskich wojsk”.

