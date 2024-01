Będzie interwencja UOKiK w związku z wyłączeniem TVP Info? Szef Urzędu odpowiada

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny był dziś gościem RMF FM. Szef UOKiK pytany był Urząd otrzymał zgłoszenia w kwestii naruszenia interesów konsumentów w związku z wyłączeniem sygnału TVP Info i czy zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie.

Wyłączenie TVP Info. Interwencji UOKiK nie będzie

– W tym zakresie nie wszczynamy postępowania i nie widzimy podstaw na chwilę obecną, by tego typu działania prowadzić. Samo wyłączenie sygnału nie narusza zbiorowych interesów konsumentów – wyjaśniał prezes UOKiK.

– Nie mamy ekwiwalentności świadczeń, nie mamy sytuacji, gdy to wyłączenie sygnału mogłoby doprowadzić do istotnych ekonomicznych strat po stronie konsumentów. Tutaj właściwymi instytucjami, które w naszej opinii mogłyby podjąć interwencję z jednej strony może być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z drugiej strony potencjalnie również kwestia prokuratury, bo może dochodzić do wyrządzenia szkody mediom publicznym w sytuacji gdy zakontraktowane są umowy reklamowe i nie są realizowane – dodał.

Chróstny podkreślił, że UOKiK nie jest „od rozstrzygania czy zostało naruszone w tym zakresie prawo". – Widzimy, że nie zostało naruszone, jeśli chodzi o zbiorowe interesy konsumentów, a zatem w tych aspektach za które my odpowiadamy – powiedział gość RMF FM.

– Nie wystąpiła szkoda ekonomiczna po stronie konsumentów, nie wystąpiło też wprowadzenie konsumentów w błąd i nie dochodziło do utraty ekwiwalentności świadczeń, a zatem nie ma podstaw byśmy podjęli w tym zakresie interwencje – dodał.

9 dni bez TVP Info

Przypomnijmy, że sygnał TVP Info został wyłączony 20 grudnia zeszłego roku, decyzją nowego szefostwa TVP. Przez kilka dni na kanale stacji pojawiał się sygnał TVP1, TVP2 oraz TVP Polonia. Stacja TVP Info wznowiła nadawanie 29 grudnia wieczorem.

