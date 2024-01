Palikot odpowiada Wojewódzkiemu. Zapowiada publikację

Kuba Wojewódzki opublikował dziś na Facebooku wpis, w którym odnosi się do trwającej ponad trzy lata współpracy biznesowej z Januszem Palikotem, byłym liderem partii Twój Ruch, wcześniej posłem Platformy Obywatelskiej.

Wojewódzki o współpracy biznesowej z Palikotem

Dziennikarz podkreślił, że powstała w 2020 roku firma Przyjazne Państwo wypuściła na rynek produkty, takie jak piwo BUH i wódka WYBUHOWA, a on sam odpowiadał w niej za „design produktów, kreowanie nowych marek oraz ich marketing". Wojewódzki zaznaczył jednocześnie, że nie był w zarządzie, ani w radzie nadzorczej firmy, a za strategię finansową spółki odpowiadał Palikot. – Nie byłem w zarządzie ani radzie nadzorczej tej firmy. Nie podejmowałem żadnych decyzji finansowych oraz nie miałem w nie żadnego wglądu – napisał Wojewódzki.

W dalszej części wpisu gwiazdor TVN podkreślił, że nie wziął z tej firmy „ani złotówki" i przeprosił tych, którzy dołączyli do biznesu ze względu na jego obecność.

– Wszystkim, którzy dołączyli do tego biznesu ze względu na moją tam obecność mogę napisać szczere PRZEPRASZAM. Podobnie jak Wy zaufałem i podobnie jak Wy poniosłem porażkę. I w tej materii ze smutkiem przyznaję – TAK TO MOJA WINA – napisał Wojewódzki. – Zawiodłem, bo nie dopilnowałem, nie precyzowałem swego zaangażowania, nie uprzedzałem o swojej roli. Nie informowałem o mojej utracie zaufania do Janusza. Zostałem rozegrany jak amator. Jest mi głupio i jest mi wstyd – dodał.

Palikot odpowiada

Na odpowiedź ze strony Janusza Palikota nie trzeba było długo czekać. Były poseł zapowiedział na platformie X (dawniej Twitter) publikację książki, w której opisuje m.in. szczegóły współpracy z Wojewódzkim. – Kuba Ty Ancymonku! Szczegóły mojej współpracy z Kubą Wojewódzkim (3 lata!) i nie tylko z nim, opisałem w mojej nowej książce "Kulisy Biznes – Show, czyli jak wydałem 220 mln". Coming soon! (przedsprzedaż już niedługo). Książka ma „zaledwie” 300 stron…więc z góry uprzedzam, że nie udało mi się napisać o wszystkim – napisał Palikot.

