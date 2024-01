Przymierzalnia na poczcie. Trwają testy innowacyjnego rozwiązania

Francuski odpowiednik naszej Poczty Polskiej uruchomił pilotaż rozwiązania, jakim jest wprowadzenie do kilku placówek przymierzalni. Mają one ułatwić życie klientom, którzy zamawiają np. ubrania przez internet. W sytuacji, gdy nie będą one pasowały, można dokonać natychmiastowego zwrotu. Nowa opcja nie wszystkim się podoba.

Francuski odpowiednik Poczty Polskiej, czyli La Poste uruchomiła nietypowy eksperyment. Jak podaje agencja AFP, w niektórych placówkach poczty pojawiły się przymierzalnie wyglądem nawiązujące do skrzynek pocztowych La Poste (przebieralnie mają ich kształt i charakterystyczny kanarkowy kolor). W przymierzalniach, poza lustrem i krzesłem, znajduje się półka, na której klient może umieścić paczkę i zwrócić ją do nadawcy. Przymierzalnia na poczcie. Zwrotów będzie mniej? Dlaczego La Poste zdecydowała się na pilotaż takiego rozwiązania? Przedstawiciele instytucji wyjaśniają, że chcą w ten sposób ułatwić życie klientom, którzy odbierając produkty zakupione online, często potem wracają do placówek, by dokonać zwrotu. Tymczasem za sprawą przymierzalni mogą od razu sprawdzić, czy np. zakupione buty bądź ubrania im pasują. Jeśli nie, mogą od razu produkt zwrócić. – Zauważyliśmy, że ludzie przychodzili odebrać paczki, a godzinę później przywozili je z powrotem – mówi kierowniczka jednej z placówek, cytowana przez serwis frenchweb.fr. Nowe rozwiązanie podoba się klientom poczty. – Oszczędza to ludziom niepotrzebne podróże tam i z powrotem, oszczędza czas, jest praktyczne – nie kryje zadowolenia jedna z klientek. Sprzedawcy niezadowoleni Mniej od klientów zadowoleni są natomiast właściciele małych sklepów, w których można odbierać zamówienia ze sklepów internetowych. Francuskie Stowarzyszenie Sprzedawców Detalicznych (zrzesza blisko 500 tys. małych sklepów) wydało komunikat, w którym stwierdza, że rozwiązanie La Poste „wywołuje głębokie niezadowolenie wśród małych niezależnych sprzedawców detalicznych, a jej wdrożenie na szczeblu krajowym stworzy poważne ryzyko dla żywotności lokalnej gospodarki”. – Celem nie jest wcale przeciwstawienie się handlarzom w centrach miast, ale wręcz przeciwnie, stworzenie ruchu – odpowiada w komentarzu dla AFP La Poste. Czytaj też:

