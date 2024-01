Będzie niższy VAT dla branży beauty. Premier podał termin

Obniżka VAT na usługi beauty była jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej w ramach „100 konkretów na 100 dni" ogłoszonych w kampanii wyborczej. Obecnie stawka tego podatku w tym sektorze wynosi 23 proc. Branża domaga się obniżenia go do 8 proc. (taką stawką objęte są usługi fryzjerskie).

Premier o obniżce VAT dla branży beauty

Podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk ogłosił, że obniżenie podatku VAT dla branży beauty nastąpi z dniem 1 kwietnia.

– Temat jest poważny, dotyczy ok. 30 tys. firm. Większość z nich to małe firmy. Blisko 100 tys. ludzi znajduje tam pracę. Mam nadzieję, że to przyniesie ulgę i poczucie sprawiedliwości bardzo dużej grupy zawodowej – powiedział szef rządu. – Bardzo się cieszę się, że mogę dzisiaj, to co obiecałem, zapowiedzieć jako rzecz załatwioną. Wejdzie to w życie z dniem 1 kwietnia – dodał.

Premier podkreślił, że przedsiębiorcy z tej branży mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy, bo „byli obarczeni podatkiem VAT wyższym niż np. dość podobna branża fryzjerska".

Wątpliwości w kwestii realizacji tego postulatu pojawiły się po ujawnieniu odpowiedzi na pytania posłów, które zostały zadane po exposé wygłoszonym przez premiera Tuska 12 grudnia. Szef rządu wskazał, że podatek „jest istotnym źródłem dochodów budżetu państwa i z tego powodu wszelkie zmiany powinny być dokonywane z dużą ostrożnością".

