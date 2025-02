Lidl szykuje obłędne promocje. 10+10 gratis, a to nie wszystko

Lidl to bez wątpienia jeden z liderów polskiego handlu. Gdy pojawia się nowa oferta tej sieci, klienci tłumnie ruszają do najbliżej zlokalizowanych sklepów, i to nie tylko w sobotę. Postanowiliśmy przejrzeć dokładnie nową gazetkę promocyjną i znaleźliśmy sporo ciekawych produktów w niskich cenach.

Nowa oferta Lidla. Co w niej?

Masło ekstra 82% Pilos 200 g – 4.75 zł (cena za 1 szt. przy zakupie 3 szt.)

Nałęczowianka woda mineralna niegazowana 1.5 litra – 1.79 zł (cena za 1 szt. przy zakupie 6 szt.)

Wszystkie herbaty Lipton – drugi, tańszy produkt za 1 zł (można miksować dowolnie)

Cukinia luzem – 7.99 zł za 1 kg (cena regularna 12.99 zł)

Pomidory kiściowe luzem – 7.99 zł za 1 kg (cena regularna 14.99 zł)

Miód kasztanowy włoski Sądecki Bartnik – 19.99 zł

Dziki łosoś pacyficzny, z certyfikatem MSC 100 g – 4.49 zł

Pesto o obniżonej zawartości tłuszczu 190 g – 5.49 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Czekolada gorzka 95% kakao J.D. Gross 125 g – 9.99 zł

Żelki walentynkowe Haribo 160 g – 5.99 zł

Kawa rzemieślnicza 100% arabica Bellarom 250 g – 16.99 zł

Zestaw wędlin w stylu włoskim Italiamo 100 g – 12.99 zł

Królewska mieszanka orzechów Alesto Selection 200 g – 8.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Piwo Tyskie puszka 500 ml – 5+3 gratis

Piwo Namysłów Pils 500 ml – 10+10 gratis (tylko w sobotę 8.02)

Żel pod prysznic LAQ 500 ml – 15.99 zł

Żel pod prysznic CIEN men 400 ml – 3.19 zł przy zakupie 2 szt.

Pełna oferta poniżej:

Lidl Polska. Statystyki

Obecnie sieć posiada ponad 900 sklepów na terenie kraju i zamierza otworzyć kilkadziesiąt kolejnych placówek w 2025 r. Na inwestycje przeznaczono około 2 mld zł, co obejmuje nie tylko nowe sklepy, ale również centra dystrybucyjne, a także wdrożenie ekologicznych rozwiązań. Warto zaznaczyć, że pierwszy sklep Lidl na terenie Polski otwarto w 2002 r. w Poznaniu.