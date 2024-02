Napisał do Tuska, jak uzdrowić polski system podatkowy. Podaje 10 kluczowych zmian

„Jakość prawa podatkowego ma fundamentalne znaczenie dla realizacji dochodów budżetowych, a więc budowy sprawnego, praworządnego, silnego państwa. Wbrew przekonaniu, że po Polskim Ładzie, jak i po wcześniejszych mało udanych reformach trudno cokolwiek naprawić, pozwalamy sobie przekazać precyzyjne, punktowe propozycje naprawcze, które będą miały istotny wpływ na poprawę relacji podatnik-państwo, a więc ograniczenia ryzyka podatkowego, co przyczyni się – w średnim i długim okresie – do wzrostu dochodów podatkowych i zaufania obywateli do Państwa i rzecz jasna do Pańskiego Rządu” – czytamy w liście, który kilka dni temu wysłała do Donalda Tuska Fundacja Praw Podatnika.

Trzy ustawy do modyfikacji

Jej twórcą jest Marek Isański. Był pionierem branży leasingowej w Polsce. Założone przez niego Towarzystwo Finansowo-Leasingowe bardzo szybko stało się jednym z największych graczy na polskim rynku. Ale przez bezpodstawne oskarżenia o wyłudzanie podatku VAT, właściciel trafił do aresztu i stracił firmę. Bitwę o swoje dobre imię już wygrał. Teraz toczy drugą – z patologiami polskiego sądownictwa administracyjnego.

Jego Fundacja Praw Podatnika proponuje więc 10 zmian przepisów prawa podatkowego, które dadzą obywatelom i przedsiębiorcom coś, co jest dla nich najważniejsze, czyli gwarancję ochrony ich własności.

Żeby to osiągnąć, należy zmodyfikować trzy ustawy, w których przez lata tkwią wciąż te same błędy. Zmiany proponowane przez Isańskiego wydają się kosmetyczne, ale jego zdaniem, powinny w miarę szybko dać dużą ulgę obywatelom.