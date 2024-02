Maleje akceptacja Polaków dla pomocy socjalnej dla Ukraińców. Jest sondaż

Do końca czerwca Sejm przedłużył tymczasową ochronę dla uchodźców z Ukrainy, jaką poprzedni rząd wprowadził w kwietniu 2022 roku, czyli dwa miesiące po wybuchu wojny. Gwarantuje ona Ukraińcom wyżywienie i zakwaterowanie na koszt państwa, opiekę zdrowotną, dostęp do edukacji oraz pełny pakiet pomocy socjalnej – od świadczenia 800 plus na dziecko, po 1000 zł za urodzenie dziecka i 300 zł jednorazowej pomocy dla każdego.

Z szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w Polsce przebywa ok. milion Ukraińców ze statusem uchodźcy wojennego. Kosztuje to co najmniej 6,2 mld zł i jest finansowane z budżetu w ramach Funduszu Pomocy.

Polacy o pomocy socjalnej dla Ukraińców

Jak pisze „Rzeczpospolita", rząd chce wypracować do końca czerwca nowe zasady pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Obecne – jak zauważa gazeta – nie przystają już do rzeczywistości i nie są akceptowane przez większość społeczeństwa.

Badanie Uniwersytetu Warszawskiego pokazuje, że choć zdecydowana większość Polaków chce pomagać Ukrainie, i jest otwarta na uchodźców w naszym kraju, to maleje akceptacja dla kompleksowej pomocy socjalnej dla Ukraińców oraz finansowania zakwaterowania i wyżywienia.

Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w stosunku do kwietnia 2022 roku. grupa zwolenników pomocowej specustawy zmniejszyła się o 12 pkt proc. Przeciwko finansowaniu świadczenia na ukraińskie dzieci jest 53 proc. ankietowanych, podczas gdy 21 proc. respondentów jest przeciwnego zdania. 47 proc. badanych nie chce zrównania dostępu do pomocy socjalnej. Najwyżej wzrosła liczba przeciwników finansowania przez państwo noclegów i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. W kwietniu 2022 roku poparcie w tej kwestii wyrażało 50 proc. ankietowanych, podczas gdy jedynie 20 proc. było przeciw. Teraz proporcje te są odwrócone. 44 proc. badanych nie chce takiej pomocy, a za jej utrzymaniem opowiada się tylko 21 proc. respondentów.

Czytaj też:

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Szefernaker: Być może należy ją wygaszaćCzytaj też:

800+ dla Ukraińców zostanie? Kowal: Powinniśmy patrzeć pragmatycznie