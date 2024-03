Lokaty na pół roku. Ponad 7 proc., ale pod dwoma warunkami

Bankier.pl przeanalizował jak wygląda sytuacja pod kątem lokat na pół roku. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Lokaty na pół roku. Nest Bank liderem

Pierwsze miejsce w zestawieniu niezmiennie zajmuje Nest Lokata Witaj Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 7,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla nowych klientów. Muszą oni spełnić następujące warunki:

Założyć konto i zapewniać wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł,



Wykonać co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą, lub płatność Blik) każdego miesiąca.



Maksymalna kwota wpłaty na lokatę to 25 000 zł.

Podobnie jak przed miesiącem, wiceliderem rankingu lokat na pół roku są ex aequo Lokata Promocyjna oferowana przez Citi Handlowy oraz Lokata Plus, którą proponuje Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Obie propozycje są objęte stawką w wysokości 6,50 proc. rocznie. Inna są natomiast warunki skorzystania z ofert. W przypadku Lokaty Promocyjnej konieczne jest otwarcie konta Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5% – Edycja II”, akceptacja regulaminu oferty i zapewnienie salda w wysokości minimum 450 000 zł. Limit wpłaty na lokatę to 200 000 zł. W drugim przypadku wystarczy być posiadaczem konta osobistego w banku. Górnego limitu wpłat nie ma (należy wpłacić minimum 1000 zł).

Toyota Bank na podium

Podium zamyka Lokata Plus od Toyota Banku. Proponowane oprocentowanie to 5,80 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta, a limit wpłat to 40 000 zł.

W pierwszej piątce zestawienia lokat na pół roku znalazły się jeszcze Promocyjna Lokata Facto od BFF Banking Group, gdzie oprocentowanie wynosi 5,25 proc., a także Lokata standardowa proponowana przez Inbank z oprocentowaniem na poziomie 5,15 proc. W pierwszym przypadku można wpłacać nawet 12 000 000 zł, w drugim zaś 50 000 zł.

