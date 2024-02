Lokaty na pół roku. „Siódemka" w jednym banku

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom na pół roku. Parametrem w oparciu o który powstał ranking była stawka procentowa – im wyższe oprocentowanie, tym wyższa pozycja banku w zestawieniu.

Lokaty na pół roku. Nest Bank wciąż liderem

Niezmiennym liderem zestawienia pozostaje Nest Lokata Witaj Nest Banku oprocentowana na 7,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla nowych klientów. Muszą oni spełnić następujące warunki:

Założyć konto i zapewniać wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł,



Wykonać co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą, lub płatność Blik) każdego miesiąca.



Maksymalna kwota wpłaty na lokatę to 25 000 zł.

Drugie miejsce ex aequo zajmują Lokata Promocyjna oferowana przez Citi Handlowy oraz Lokata Plus, którą proponuje Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Obie propozycje są objęte stawką w wysokości 6,50 proc. rocznie. Różnice występują w kwestii warunków skorzystania z oferty. W pierwszym przypadku należy otworzyć konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5% – Edycja II”, zaakceptować regulamin oferty i zapewnić saldo w wysokości minimum 450 000 zł. Limit wpłaty na lokatę to 200 000 zł. W drugim przypadku wystarczy być posiadaczem konta osobistego w banku. Górnego limitu wpłat nie ma (należy wpłacić minimum 1000 zł).

Podium lokat na sześć miesięcy zamyka również Lokata Plus, tyle że oferowana przez Toyota Bank. Niedawny wicelider rankingu proponuje obecnie 5,80 proc. w skali roku (pod koniec ubiegłego roku było to 6,50 proc.). Wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który obsługuje bank. Maksymalna kwota wpłaty to 40 000 zł.

W pierwszej piątce zestawienia lokat na pół roku znalazły się jeszcze Promocyjna Lokata Facto od BFF Banking Group, gdzie oprocentowanie wynosi 5,25 proc., a także Lokata standardowa proponowana przez Inbank z oprocentowaniem na poziomie 5,15 proc.

Czytaj też:

Lokaty na trzy miesiące. Maksymalnie można zyskać 7 proc.Czytaj też:

W bankach ciągle duży ruch. O 92 proc. zapytań o kredyty więcej niż rok temu