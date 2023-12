Lokaty na pół roku. Tylko w jednym banku „siódemka"

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na sześć miesięcy. Parametrem w oparciu o który powstał ranking była stawka procentowa – im wyższe oprocentowanie, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty na pół roku. Nest Bank liderem

Liderem zestawienia jest Nest Bank z lokatą Nest Lokata Witaj, gdzie oprocentowanie wynosi 7,10 proc. rocznie. To jedyny bank, który – jeśli chodzi o lokaty półroczne – oferuje w tej chwili ponad 7 proc. By skorzystać z oferty należy jednak spełnić szereg warunków. Oferta skierowana jest do:

nowych klientów, którzy założą konto,



będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł,



wykonają co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca.



Na lokatę można wpłacać od 1000 zł do 25 000 zł.

Drugie miejsce ex aequo zajmują Lokata Promocyjna oferowana przez Citi Handlowy oraz Lokata Plus, którą proponuje Toyota Bank. Obie propozycje są objęte stawką w wysokości 6,50 proc. rocznie. Więcej warunków należy jednak spełnić w przypadku pierwszej oferty. Skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Konto z Lokatą 6,5 proc. – Edycja I”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł. Kwota maksymalna lokaty to 200 000 zł. By skorzystać z oferty Toyota Banku należy być posiadaczem konta osobistego. Wpłacać można do 40 000 zł. Warto przypomnieć, że przed miesiącem oferta banku Citi Handlowy oprocentowana była na poziomie 7 proc., zaś Toyota Banku na 6 proc.

Gdzie 6 proc?

Na trzecim miejscu również znalazły się dwie propozycje, tyle, że w tym wypadku mamy do czynienia z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. w skali roku. Pierwsza z propozycji to NOWYdepozyt 6M Gwarantowany od Banku Nowego. Skorzystać z niej mogą nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Na lokatę można wpłacić do 100 000 zł. Z kolei druga propozycja to Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oferta skierowana jest dla posiadaczy konta w instytucji. Wpłacać można minimum 25 000 zł (dla niższej stawki oprocentowanie wynosi 5,85 proc. – 5,90 proc.).

