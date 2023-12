4:0 dla frankowiczów. Upadek ostatniego bastionu banków jest tylko kwestią czasu

Dwa wyroki TSUE dotyczą czterech kwestii: przedawnienia roszczeń banku, terminów naliczania odsetek, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz zarzutu zatrzymania, który banki podnoszą, gdy nie mają już złudzeń co do przegrania procesu frankowego.

Przedawnienie – jeden termin dla wszystkich

Od dłuższego czasu, w miarę dobiegania końca coraz większej ilości procesów frankowych, na wierzch wypływa kwestia tego, czy roszczenia banków o zwrot wypłaconego kapitału nie uległy przedawnieniu. W tej kwestii duży wpływ na polskie orzecznictwo wywarła uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego wydana 7 maja 2021 r. Z jej uzasadnienia wynika, że termin przedawnienia roszczenia banku nie może zacząć się wcześniej, jak po złożeniu przez klienta oświadczenia w toku procesu frankowego o świadomości skutków nieważności umowy kredytu.

Zarówno Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, jak i Sąd Okręgowy w Warszawie zauważył, że skoro termin przedawnienia roszczeń klienta o zwrot kwot wpłaconych do banku biegnie już od dnia powołania się przed bankiem na zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych, to może dojść do sytuacji, w której roszczenie klienta się przedawni, a bieg przedawnienia roszczeń banku nawet się nie rozpocznie. Dlatego oba te sądy zdecydowały się wystosować zapytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

O ile w sprawie C-140/22 TSUE nie zajął jednoznacznego stanowiska w kwestii przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału, o tyle z wyroku w sprawie C-28/22 możemy wyciągać już konkretne wnioski.