Lokaty półroczne. Tylko dwa banki oferują 7 proc. w skali roku

„Zakładać teraz lokatę czy nie?” – takie pytanie często zadają internauci w mediach społecznościowych. Wielu z nich zastanawia się, czy warto zamrażać swoje środki finansowe, a jeśli tak, to która lokata jest najlepsza i komu warto powierzyć swoje pieniądze, by nie stracić na inflacji.

Największe banki w Polsce zachęcają klientów do zakładania lokat

„Nie zwlekaj z oszczędzaniem”, „Załóż lokatę w trzech prostych krokach. Lokuj i pomnażaj pieniądze dzięki korzystnemu oprocentowaniu”, „Pozwól oszczędnościom zarabiać”, „Zyskaj na wygodnej lokacie”, „Lokata z najwyższym oprocentowaniem”, „Zyskaj z lokatą bankową” — to tylko kilka z wielu haseł marketingowych, którymi największe banki w Polsce zachęcają klientów do zakładania lokat.

Instytucje finansowe najczęściej oferują lokaty krótkoterminowe na 3, 6, 12 miesięcy lub długoterminowe na 24 miesiące, lub nawet na kilka lat. Jedną z częściej wybieranych jest lokata półroczna. Zdaniem ekspertów od finansów jest to bezpieczny depozyt, który pozwala zarobić jego posiadaczowi, a przy tym nie blokuje dostępu do pieniędzy na dłuższy czas niż umowne sześć miesięcy. Sprawdziliśmy, jak wygląda ranking najlepszych lokat półrocznych.

Tylko dwa banki oferują co najmniej 7 proc. zysku na lokacie półrocznej

Na szczycie listy wśród instytucji finansowych oferujących najlepsze oprocentowanie lokat półrocznych jest NestBank. Bank zapewnia, że na Nest Lokacie Witaj, można uzyskać 7,1 proc. Trzeba spełnić różne wymogi stawiane przez bank. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto i przekierują co najmniej 2 tys. zł na ROR oraz wykonają co najmniej trzy transakcje każdego miesiąca. Wymagane jest także wyrażenie zgód marketingowych.

Na stronie internetowej banku jest także informacja, że zysk wynosi 7,1 proc. przez 90 dni od otwarcia konta do kwoty 100 tys. zł, jeśli aktywnie korzysta się z BIZnest Konta, a potem oprocentowanie wynosi 2,5 proc. lub jeśli aktywnie nie korzystasz z BIZnest Konta.



Na drugim miejscu uplasował się Citi Handlowy. Nowi klienci banku mogą liczyć na 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla osób, które założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Na lokatę można wpłacić od 20 do 200 tys. zł. Na tym jednak nie koniec wymagań ze strony banku. Trzeba również zaakceptować regulamin oferty i zapewnić saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł.

Banki stawiają szerego dodatkowych wymogów dla klientów

Na trzecim miejscu znajduje się Toyota Bank. Na lokacie Plus klienci mogą zyskać 6 proc. Na lokatę można wpłacić od 2 tys. do 40 tys. zł. W tym przypadku instytucja finansowa nie stawia dodatkowych wymogów dla klientów. Wystarczy mieć otwarte konto w banku. Poza podium znalazło się kilka banków, które oferują swoim klientom minimum 6 proc. zysku na lokacie.

Na czwartym miejscu znalazł się Bank Nowy. Nowy depozyt 6M Gwarantowany zapewnia zysk 6,3 proc. Na lokatę można wpłacić od 1 tys. do 100 tys. zł. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Na piątym miejscu plasuje się obecnie BFF Banking Group. Promocyjna Lokata Facto zapewnia oprocentowanie na poziomie 6,25 proc. Na lokatę można wpłacić minimum 5 tys. zł.

Lokata na sześć miesięcy cieszy się dużym zainteresowaniem klientów

W czołowej szóstce znalazł się także Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Lokata Plus wynosi 6 proc. Na lokatę można wpłacić minimum 25 tys. zł. Jeżeli zaś kwota będzie mniejsza, oprocentowanie wyniesie od 5,85 do 5,90 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowały się banki, które oferują zysk na lokacie poniżej 6 proc.

Na siódmym miejscu jest Inbank – 5,75 proc.

Na ósmym miejscu jest Bank Millennium – 5,25

Najlepszą dziesiątkę uzupełniają aż trzy banki, które oferują zysk z lokaty na poziomie 5 proc. Są to: Alior Bank, Santander Consumer Bank i VeloBank.

