Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. Znamy prognozy ekspertów

Eksperci e-petrol.pl podkreślają, że pośrednio zmiany zwyżkowe na polskich stacjach wynikać mogą z sytuacji, jaka ma miejsce na rynku międzynarodowym, gdzie widzimy zmianę cen ropy na plus do najwyższego poziomu w bieżącym roku.

– Dzisiaj w rafineryjnych cennikach benzyna 98-oktanowa jest o niemal 76 zł wyższa od poziomu z minionego weekendu i kosztuje 5618 zł/m sześc. Nieco mniejszą podwyżkę w omawianym okresie odnotowała benzyna 95-oktanowa, sprzedawana po 5092 zł/m sześc. – o 48 zł drożej niż w zeszłą sobotę. Średnie destylaty natomiast pokazały w tym tygodniu tendencję spadkową. Olej napędowy kosztuje 5191 zł/m sześc., a więc o 20 złotych poniżej pułapu z ostatniego weekendu. O 23 zł potaniał w tym samym czasie metr sześc. oleju opałowego, który kosztuje dzisiaj 4229 zł – piszą analitycy e-petrol.pl.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Czego kierowcy mogą się spodziewać się w przyszłym tygodniu (18-24 marca br.)? Eksperci przewidują, że benzyna Pb98 kosztować będzie 6,97-7,07 zł/l, natomiast popularna „95" ulokuje się na przedziale 6,36-6,47 zł/l.

– Zmiany dla oleju napędowego nie będą tak wyraźnie zwyżkowe, jak na przykład dla benzyny 98-oktanowej. To paliwo znajdzie się w przedziale 6,59-6,71 zł/l. Jeśli chodzi o autogaz – tu jednoznacznie spodziewamy się perspektywy spadkowej, która sprowadzi to paliwo do przedziału 2,82-2,89 zł/l – prognozują eksperci e-petrol.pl.

Analitycy zwracają uwagę, że ostatnie dni na giełdzie naftowej w Londynie przyniosły wzrost notowań ropy, która w mijającym tygodniu poprawiała tegoroczne rekordy cenowe. Jeszcze w poniedziałek baryłkę ropy Brent można było kupić za niewiele ponad 81 dolarów, a w czwartek jej notowania w trakcie dnia dotarły do najwyższego w tym roku poziomu – 85,69 USD. W piątkowe przedpołudnie cena surowca waha się w okolicach 85 dolarów.

