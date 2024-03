Były wicepremier ostro o CPK. „Niepotrzebny"

Prof. Grzegorz Kołodko, były wicepremier, minister finansów (w latach 1994-1997, a później 2002-2003) udzielił wywiadu serwisowi Business Insider Polska. Pytany był m.in. o to, jakich rad udzieliłby obecnie rządzącym. Kołodko wskazuje m.in. na „przeoranie" systemu podatkowego, który w jego ocenie jest „zdeformowany i nie sprzyja w dostatecznym stopniu ani spójności społecznej, ani formowaniu kapitału".

– W sumie wpływy z podatków i innych opłat fiskalnych – relatywnie, w stosunku do dochodu narodowego – nie powinny być większe, natomiast bardziej prorozwojowe mają być wydatki finansowane z kasy publicznej. Mniej ma być niesłużących sprawie konkurencyjności i rozwoju ulg podatkowych, większa musi być skala progresji podatkowej – mówi były szef resortu finansów.

Kołodko: Niepotrzebny CPK

Zdaniem wicepremiera w lewicowych rządach, rząd powinien przesunąć część wydatków z militariów, m.in. na inwestycje w kapitał ludzki. Kołodko krytykuje też projekt CPK.

– Rząd powinien – choć po obecnej władzy trudno tego się spodziewać – wyzwolić się z gorączki zimnowojennej i przesunąć istotną część wydatków z militariów na inwestycje w kapitał ludzki oraz poprawę infrastruktury służącej zarówno produktywności przedsiębiorców, jak i konsumpcji ludności. Szasta się groszem publicznym na często chybiony, także zdaniem znawców wojskowego przedmiotu, import zbrojeniowy, zamiast sprowadzać z zagranicy nowoczesne technologie, których w niejednym sektorze nam nie starcza – mówi Kołodko.

– Zamiast zaprzepaszczać pieniądze publiczne na niepotrzebny Centralny Port Komunikacyjny, lepiej wydawać je na rozwój infrastruktury transportowej oraz na zieloną transformację energetyczną – dodaje.

Zdaniem byłego ministra finansów należy wrócić do kwestii stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego, a także podjąć temat wprowadzenia Polski do strefy euro, podkreślając, że najważniejsze jest, „aby z czasem stało się to przy właściwym kursie konwersji, czyli takim, który będzie gwarantował międzynarodową konkurencyjność naszej gospodarki, ponieważ powinniśmy urzeczywistniać strategię wzrostu ciągnionego przez eksport".

Czytaj też:

Unieważniono przetarg na audyt CPK. Zwycięzca nie rozumie tej decyzjiCzytaj też:

Prezes Wizz Air pytany o sens CPK. Odpowiedział, że nikt teraz nie buduje lotnisk