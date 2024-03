Bezrobocie w Polsce już nie rośnie. Jest kolejne potwierdzenie

Z danych przedstawionych dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w lutym br. 5,4 proc., co oznacza, że nie zmieniła się w stosunku do stycznia. W ujęciu rocznym nastąpi spadek o 0,2 pkt proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 845,3 tys., wobec 837,1 tys. osób miesiąc wcześniej. Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w poprzednim miesiącu 110,1 tys., podczas gdy w styczniu było to 134,7 tys.

Bezrobocie w Polsce nie rośnie

Dzisiejsze dane GUS dotyczące stopy bezrobocia okazały się nieznacznie lepsze od prognoz ekonomistów (spodziewano się wzrostu do poziomu 5,5 proc.). Są natomiast zgodne ze wstępnymi szacunkami, które na początku marca przedstawiło Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Resort podał wówczas, że stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc., czyli tyle samo co w styczniu, a zarazem o 0,2 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Nie potwierdziły się więc obawy o to, że bezrobocie będzie rosło, po tym jak w pierwszym miesiącu 2024 roku odnotowano 5,4 proc., wobec 5,1 proc. w grudniu zeszłego roku.

Przypomnijmy, że według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu tego roku 2,9 proc. Odnotowaliśmy wynik znacznie poniżej unijnej średniej, która wyniosła 6 proc. w krajach Unii Europejskiej oraz 6,4 proc. w strefie euro (przed rokiem było to odpowiednio 6,1 proc. i 6,6 proc.). W zestawieniu unijnego urzędu statystycznego niższy poziom bezrobocia w styczniu odnotowała jedynie Malta (2,6 proc.). Tym samym pozostajemy pod tym względem unijnym wiceliderem. Podium zamykają Czechy z wynikiem 3 proc.

