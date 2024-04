Rośnie zadłużenie firm IT. Decydują się na zwolnienia

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, do których dotarła „Rzeczpospolita", w ciągu ostatnich dwóch lat zadłużenie branży IT w Polsce wzrosło aż o jedną trzecią, do 264 mln zł. Jak podaje gazeta, to skutek globalnego pogorszenia koniunktury w gospodarce i spadku rozkręconego w wyniku pandemii popytu na usługi IT. Efektem jest większa konkurencja o kontrakty informatyczne, przyjmowanie coraz mniej lukratywnych ofert i spadek marż przy wysokich kosztach stałych, głównie kosztach wynagrodzeń.

Zwolnienia w IT

Dziennik zauważa, że początek 2024 roku nie był najlepszy dla branży IT. Poinformowano o zwolnieniach grupowych w centrach usług ICT w firmach Aptiv i Infosys. Przemysław Mikus, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA i COO w Liki Mobile Solutions zdradza w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że w 2023 roku największych cięć zatrudnienia (o jedną czwartą) dokonały firmy małe, mające do 50 pracowników.

Konrad Weiske, wiceprezes SoDA i prezes giełdowej grupy Spyrosoft, szacuje, że nawet 95 proc. polskich firm IT rewidowało swoje zasoby kadrowe, by dopasować je do aktualnych potrzeb związanych m.in. z rozwojem AI i do dużo trudniejszych warunków rynkowych.

Z analizy rynku pracy wynika, że wtym roku największe spadki liczby ofert pracy w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 roku odnotowano w tzw. backendzie (m.in. zaplecze serwerowe), gdzie popyt na pracowników zmalał o 4,5 pkt proc. W tzw. frontendzie (np. tworzenie stron internetowych) skurczył się o 2,1 pkt proc.

Są jednak i dobre wiadomości. W najnowszym raporcie płacowym branży IT SoDA 2024, ponad 60 proc. zadeklarowało wznowienie rekrutacji, z czego najwięcej etatów otworzą małe firmy i te największe (zatrudniające powyżej 300 osób).

Prawie 200 tys. firm IT w Polsce

Gazeta zwraca uwagę, że wielu specjalistów decyduje się pójść na swoje, co daje większą elastyczność niż etat, o który trudniej w czasie spowolnienia. Z danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet wynika, że w I kwartale br. przybyło w Polsce 1,5 tys. firm IT, po ubiegłorocznym skoku o 16 proc. W sumie w Polsce jest już niemal 190 tys. firm IT.

