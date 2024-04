Wojsko proponuje wakacyjne szkolenie. Atrakcyjne wynagrodzenie

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowuje wakacyjną edycję Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Będzie ona skierowana dla osób, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe. Wspólnie ze Sztabem Generalnym WP przygotowywany jest program szkolenia, które zgodnie z zapowiedzią trwałoby miesiąc (27 dni) i byłoby wstępem do aktywnej rezerwy.

Wojsko oferuje 6000 zł

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, szkolenie będzie bezpłatne, a za czas spędzony w koszarach uczestnicy dostaną uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie jest to 6000 zł brutto, co w przypadku osoby do 26 roku życia oznacza kwotę na rękę.

Dla osób, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe MON przygotowało trzy terminy:

10.06 – 06.07



15.07 – 10.08



19.08 – 14.09



– Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Więc bardzo będę zachęcał młodych ludzi – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany przez portal Gazeta.pl. – Chciałbym zaprosić młodych ludzi po szkole ponadpodstawowej, zanim pójdą na studia czy do pracy, żeby przyszli na miesiąc przeszkolenia, żebyśmy mogli zaoferować im umiejętność, sprawność – dodał.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) w Polsce to nowa forma służby wojskowej, która została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa. Przewidziana jest dla osób, które nigdy wcześniej nie pełniły służby wojskowej. W ramach służby można uzyskać podstawowe umiejętności wojskowe. Może ona też stanowić przedsionek do dalszej kariery w Wojsku Polskim lub innych formacjach obronnych.

Z danych, które przytacza Dziennik Gazeta Prawna wynika, że DZSW cieszy się dużym zainteresowaniem. Od początku roku szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową ukończyło prawie 6 tys. ochotników. Resort obrony szacuje, że w tym roku przeszkolenie przejdzie do 30 tys. ochotników.

