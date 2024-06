Te branże odpowiadają za najwięcej zgonów. Królują 4 gałęzie przemysłu

Zastanawialiście się, które branże na rynku są najbardziej szkodliwe? Okazuje się, że niektóre o wiele bardziej niż inne przyczyniają się do śmierci swoich pracowników. WHO wyodrębniła 4 konkretne gałęzie przemysłu. Z raportu wynika, że odpowiadają one za 19 mln zgonów.

Te branże odpowiadają za najwięcej zgonów

Nazwa wspomnianego raportu brzmi: „Komercyjne determinanty chorób niezakaźnych w Europejskim Regionie WHO”. Wynika, z niego, że łącznie z powodu 4 wymienionych wyżej branż umiera rocznie 19 mln osób na świecie co roku. W tym jest 2,7 mln zgonów w europejskim regionie.

Cztery gałęzie przemysłu, tj. branża produkująca wyroby tytoniowe, ultraprzetworzoną żywność, paliwa kopalne i alkohol przyczyniają się rocznie do 34 proc. zgonów. Wszystko przez to, że produkują produkty nie zdrowie dla ludzkiego zdrowia i nierzadko uzależniające.

Branże przyczyniają się m.in. do rozwoju chorób przewlekłych – w tym chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, cukrzycy, chorób układu oddechowego oraz do przedwczesnych zgonów. Zauważono, że niemal 75 proc. zgonów można przypisać czterem schorzeniom, jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory złośliwe, cukrzyca i przewlekłe choroby układu oddechowego. Wpływ ma na to m.in. niezdrowa dieta i otyłość.

WHO apeluje do państw regionu europejskiego

Raport stanowi część wezwania do przyjrzenia się problemowi i rozpoczęcia konkretnych działań. Te mają powstrzymać wpływ przemysłu na jednostki oraz na politykę społeczną i gospodarczą, a także umożliwi stosowanie bardziej restrykcyjnych przepisów w wielu obszarach. Zwrócono uwagę m.in. na marketing produktów szkodliwych dla zdrowia, finansowanie i konflikty interesów czy opodatkowania korporacji międzynarodowych.

„Cztery gałęzie przemysłu zabijają codziennie co najmniej 7 tys. ludzi w naszym regionie. Te same duże podmioty komercyjne blokują regulacje, które chroniłyby społeczeństwo przed szkodliwymi produktami i ich marketingiem oraz politykę zdrowotną przed ingerencją przemysłu” komentował raport dyrektor na region Europy WHO dr Hans Henri P. Kluge. Ocenił, że taktyka handlowa koncernów obejmuje wykorzystywanie osób najbardziej bezbronnych poprzez celowane do tej grupy strategie marketingowe, w tym wprowadzanie konsumentów w błąd przez fałszywe sugestie na temat zalet produktów.

Autorzy raportu zalecają, żeby w umowach handlowych priorytetowo traktować zdrowie publiczne oraz stosować bardziej prozdrowotne interpretacje przepisów gospodarczych. Dzięki temu zdrowie publiczne przestanie przegrywać z interesami ekonomicznymi.



„Wyraźnie widzimy, jak zachowanie wielkiego przemysłu niekorzystnie wpływa na zdrowie publiczne i powoduje niepotrzebne choroby i cierpienie. Będzie to wymagało wysiłku nas wszystkich – państw członkowskich, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego i organizacji międzynarodowych” – podsumowywał dalej dr Galea.