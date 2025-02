Cios w finanse Rosji. Sankcje USA obniżają ceny rosyjskiej ropy

Wprowadzone na początku stycznia nowe restrykcje USA wobec rosyjskiego sektora naftowego przynoszą efekty. Cena ropy Urals spadła poniżej 60 dolarów za baryłkę, co oznacza, że rosyjski eksport surowca staje się coraz mniej opłacalny.

Ceny ropy Urals spadają – Kreml pod presją

Według danych Argus Media, sprzedawcy ropy Urals muszą oferować coraz większe rabaty, aby znaleźć kupców. Obniżki sięgające nawet 16 dolarów za baryłkę to najwyższe dyskonto od maja ubiegłego roku. Różnice w cenach są widoczne zarówno w rosyjskich portach eksportowych, jak i na rynkach azjatyckich, gdzie surowiec jest dostarczany.

Eksperci podkreślają, że 60 dolarów za baryłkę to próg opłacalności rosyjskiego handlu ropą. Gdy ceny spadają poniżej tego poziomu, eksport staje się dla Rosji coraz mniej rentowny.

Sankcje USA wstrząsają rynkiem ropy

Administracja Joe Bidena zaostrzyła działania przeciwko Rosji. 10 stycznia 2024 roku USA objęły sankcjami 161 tankowców związanych z rosyjskim eksportem ropy. Oznacza to poważne utrudnienia dla Indii i Chin, które są głównymi nabywcami surowca. Współpraca z objętymi restrykcjami jednostkami stała się ryzykowna, co podniosło koszty transportu i dodatkowo osłabiło rosyjską pozycję na rynku.

Różnica między ceną ropy Urals w porcie Primorsk a europejskim benchmarkiem North Sea Dated osiągnęła 15,70 dolarów za baryłkę – to najwyższy poziom od miesięcy.

Rosja traci kontrolę nad rynkiem ropy

Kreml mierzy się z kolejnym problemem – pogłębiającą się różnicą między ceną eksportową a finalną ceną dostawy do Indii. Dyskonto wzrosło do 13 dolarów za baryłkę, co oznacza, że rosyjska ropa jest coraz mniej konkurencyjna na kluczowych rynkach azjatyckich.

Co dalej z rosyjską ropą?

Spadek cen poniżej 60 dolarów za baryłkę teoretycznie umożliwia Rosji korzystanie z zachodnich usług transportowych i ubezpieczeniowych. Warunkiem jest jednak sprzedaż surowca poniżej tego progu, co dla Moskwy oznacza mniejsze zyski i konieczność dalszego obniżania cen.

Pod koniec 2023 roku, gdy ceny rosyjskiej ropy były wyższe, wielu zachodnich armatorów unikało współpracy z Moskwą. Teraz, przy spadających cenach, sytuacja może się zmienić, ale dla Rosji oznacza to jedno – sankcje USA skutecznie podważają stabilność rosyjskiego eksportu surowców.

