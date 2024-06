Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Rząd przedstawił propozycję

Pod koniec tego tygodnia rząd zaproponował, by renty i emerytury zostały zwaloryzowane w przyszłym roku o co najmniej 6,78 proc. Propozycja ta zostanie teraz przedłożona partnerom społecznym z Rady Dialogu Społecznego.

Przypomnijmy, że w tym roku renty i emerytury wzrosły aż o 12,12 proc. Niższy wskaźnik waloryzacji w przyszłym roku ma związek z malejącą inflacją (na początku przyszłego roku przekraczała ona 18 proc.), a to właśnie m.in. od jej poziomu zależy waloryzacja świadczeń.

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Ile wynosić będzie minimalna emerytura?

Jeśli renty i emerytury wzrosną w 2025 roku o 6,78 proc., wówczas kwota minimalnej emerytury wzrośnie z dotychczasowych 1780,96 zł brutto do poziomu 1901,71 zł brutto, co oznaczałoby wzrost o 120,75 zł. Taka byłaby również kwota 13. emerytury (wypłacana jest seniorom w kwietniu), i wyjściowa kwota "czternastki" (trafia do uprawnionych jesienią) – kwota tego świadczenia może zostać podniesiona przez rząd, pełna suma trafia do osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

Z ostatniego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że aż 59 proc. ankietowanych uważa, że 13. i 14. emerytura nie powinny zostać zlikwidowane. Zniesienia tych dodatków chce co piąty respondent (20,1 proc.), a niespełna 21 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Z wyliczeń przedstawionych przez Money.pl wynika, że jeśli waloryzacja rent i emerytur wzrośnie w roku przyszłym o 6,78 proc., to osoby ze świadczeniem na poziomie 2000 zł brutto, będa otrzymywać 2135,6 zł (wzrost o 135,60 zł). Ponad 200 zł zyskają natomiast seniorzy, których emerytura wynosi 3000 zł brutto. Najbogatsi emeryci, ze świadczeniem w wysokości 6000 zł brutto, otrzymają po zmianach 6406,80 zł, co oznacza wzrost o ponad 400 zł.

Z szacunków Rady Ministrów wynika, że waloryzacja świadczeń na poziomie 6,78 proc. to koszt dla budżetu ok. 28 mld zł.

