Action wycofuje popularny produkt. Klienci proszeni są o natychmiastowy zwrot

Sieć Action poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży 3 częściowego zestawu akcesoriów kuchennych MasterChef Kitchen. Badania produktu wykazały, że migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych przekracza dopuszczalne limity. Dlatego ze względów bezpieczeństwa nakazano wycofanie produktu.

Action o wycofanym produkcie

– AROVO BV wycofuje 3-częściowy zestaw przyborów kuchennych – plastikowy z numerem GTIN (EAN) 8720791437046. Dotyczy to tylko pozycji o numerze partii 2023-10207 – informują niemieckie media.

Produkt dostępny był w sprzedaży od stycznia tego roku. Klienci, którzy go nabyli, mogą znaleźć numer partii na opakowaniu produktu. Jeśli ktoś zakupił jeden z artykułów o numerze serii 2023-10207, proszony jest o natychmiastowe zaprzestanie jego używania i zwrócenie do placówki Action. Nie trzeba będzie posiadać dowodu zakupu.

O zniknięciu produktów kuchennych z Action informowaliśmy w lutym br. Chodziło o zestaw, w skład którego wchodziły 3 sztuki różnych łyżek. Zawierały one nadmierną ilość pierwszorzędowych amin aromatycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Posiadały kod EAN 8003512787676 a numer partii to Q116784. Wspomniane numery można znaleźć na etykiecie widocznej na obrazku. Jeżeli nie mamy pewności, z jakiej serii pochodzi nasz produkt, lepiej po prostu się go pozbyć lub zwrócić do sklepu. Wycofane już przybory ze sklepów Action były dostępne w sprzedaży od czerwca ubiegłego roku do stycznia tego roku.

– Jeżeli posiadasz artykuł o numerze partii Q 116784, przestań go używać i zwróć go do sklepu Action. Otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie posiadasz już dowodu zakupu – apelował Action.

Używanie produktu z toksycznymi pierwszorzędowymi aminami aromatycznymi do przygotowywania żywności jest bardzo niebezpieczne. Mowa o związkach, które zostały uznane za substancje potencjalnie rakotwórcze. Unia Europejska zakazuje wykorzystywania tego typu wyrobów z tworzyw sztucznych jeśli mają one kontakt z jedzeniem – nie mogą one uwalniać amin w ilości wykrywalnej metodą analityczną o granicy wykrywalności 0,01 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność.

