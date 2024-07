Masz tę ładowarkę? Jak najszybciej dokonaj zwrotu

IKEA informuje o wycofaniu części ładowarek uniwersalnych VARMFRONT. Ma to związek z faktem, że mogą one stwarzać niebezpieczeństwo pożarowe. Sieć podaje szczegółowe dane produktów i apeluje do klientów, by niezwłocznie zaprzestali ich używania.

IKEA wycofuje ładowarki. Szczegółowe dane produktów

– Apelujemy do wszystkich klientów posiadających ładowarkę uniwersalną VARMFRONT o pojemności 10 400 mAh (numer modelu E2038) z sygnaturą daty (rok tydzień) 2313, 2316, 2318 lub 2319 lub ładowarkę uniwersalną VARMFRONT o pojemności 5 200 mAh (numer modelu E2037) z sygnaturą daty (rok tydzień) 2318, 2319 lub 2322, aby niezwłocznie zaprzestali jej używania i skontaktowali się z IKEA w celu wymiany produktu lub uzyskania całkowitego zwrotu pieniędzy – czytamy w komunikacie zamieszczonych na stronie internetowej sieci.

– Produkty IKEA są sprawdzane pod kątem ryzyka i drobiazgowo testowane, abyśmy mieli pewność, że sprostają trudnym wyzwaniom codziennego życia w domu i są zgodne z istniejącymi wymaganiami i przepisami na wszystkich rynkach, gdzie IKEA prowadzi swoją działalność. Pomimo tego otrzymaliśmy informacje, że niektóre ładowarki uniwersalne VARMFRONT mogą stwarzać ryzyko pożarowe z powodu wady produkcyjnej – dodano w komunikacie.

IKEAzaznacza, że wada ta „dotyczy jedynie produktów z wymienionymi powyżej sygnaturami daty". – Dlatego te właśnie ładowarki uniwersalne VARMFRONT są wycofywane. Klienci, którzy zakupili te produkty, powinni natychmiast zaprzestać ich używania i skontaktować się z IKEA w celu wymiany produktu lub zwrotu kosztów – podkreśla sieć.

IKEA podkreśla, że nie wycofuje innych ładowarek uniwersalnych VARMFRONT.

Ładowarki uniwersalne VARMFRONT ze wskazanymi sygnaturami daty można zwrócić do dowolnego sklepu IKEA w celu wymiany produktu lub otrzymania zwrotu kosztów. Dowód zakupu nie jest wymagany.

