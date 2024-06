Gigant meblowy w Polsce zwalnia pracowników. Nie tego spodziewali się po szwedzkiej firmie

IKEA w Polsce to sklep, który znają niemal wszyscy. Specjalizuje się w sprzedaży modnych mebli, tekstyliów i dodatku z kategorii gospodarstwa domowego. Na ten moment ma swoje placówki w wielu miastach, a na liście są zarówno te większe, jak i mniejsze. Ważnym punktem jest też fabryka. Niestety firma ogłosiła, że będzie zwalniać z niej swoich pracowników. Zagrożone są osoby w Wielbarku.

IKEA zwalnia pracowników

IKEA Industry Wielbark to jedna z największych fabryk w Polsce zajmująca się produkcją mebli z litego drewna sosnowego. Placówka znajduje się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Działa tam jeden z największych tartaków w Polsce, w 100 proc. przerabiający drewno pochodzące z lasów północno-wschodniej Polski, certyfikowane FSC. To właśnie z tego miejsca firma zamierza zwolnić kilkadziesiąt osób.

IKEA zapowiedziała, że do zwolnień dojdzie na przełomie czerwca i lipca, a zatrudnienie straci 40 osób. Pracownicy obawiają się, że w rzeczywistości będzie gorzej i liczba ta urośnie do 200. Zakład zatrudnia obecnie około 1,5 tys. osób i jest jednym z największych pracodawców w danym regionie. Redukcje etatów mogą doprowadzić do tragicznej sytuacji wielu rodzin.

Pracownicy skarżyli się na swoją sytuację i wyrażali niepokoje w wiadomościach wysyłanych do lokalnego „Tygodnika Szczytno”. Zwracali uwagę, że wielu z nich ma kredyty i boi się o swoją przyszłość. „Jestem przerażona tym, co się mówi na temat tych zwolnień wśród pracowników. Jeśli potwierdzą się te plotki o zwolnieniu 40, a potem 200 osób, to wiele osób zostanie bez środków do życia. Naprawdę drżymy o przyszłość” – można przeczytać na stronie tygodnika.

IKEA Wielbark zwalnia. Firma ma problemy

Zakład IKEA Industry Wielbark, choć chciałby dać gwarancję pracy wszystkim zatrudnionym, to niestety nie może tego robić. Problemem są duże spadki zamówień, przez co niepotrzebna jest tak duża ilość rąk do pracy jak dotychczas. Próbowano znaleźć sposoby na rozwiązanie problemu, to jednak nie pomogło. „Niewystarczające okazały się działania zaradcze. Niestety, oznacza to konieczność rozstania się z 40 współpracownikami, co stanowi 2,7 proc. załogi” – przekazał „Tygodnikowi Szczytno” Maciej Krzyczkowski z Biura Prasowego Ikea Industry.

Osoby wybrane do zwolnienia zostały o tym poinformowane na początku czerwca. Przedstawiono im też plan pomocowy. „Rozumiemy, że będzie to trudne dla osób dotkniętych zmianą, dlatego będziemy wspierać naszych współpracowników, oferując odprawy oraz pomoc w poszukiwaniu nowych miejsc pracy” – zapewniał Krzyczkowski. IKEA Industry Wielbark poinformowała o redukcji również Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, który przygotowuje różne formy pomocy dla zwalnianych.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wynika, że jest dużo ofert pracy na stanowiska techniczne. „My oczywiście pomożemy takim osobom w znalezieniu pracy, czy zmianie kwalifikacji” – mówiła kierująca urzędem Beata Januszczyk.

Czytaj też:

Duży bank przestanie działać w Polsce. Do zwolnienia ponad tysiąc osóbCzytaj też:

Turyści są zaniepokojeni. Przez upadłość biura podróży ich wczasy mogą być zagrożone