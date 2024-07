Prawie 2,5 mln Polaków pracuje na „śmieciówkach". Wiemy w jakich regionach najczęściej

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że pod koniec ubiegłego roku na tzw. śmieciówkach pracowało w Polsce 2 mln 376,8 tys. osób. – Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o pokrewnym charakterze, tj. umów agencyjnych, o świadczenie usług, umów uaktywniających, aktów powołania oraz umów z członkami rad nadzorczych. Przedstawione wyniki są częścią prac eksperymentalnych mających na celu określenie liczby osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – podał GUS w komunikacie.

9 na 10 osób wykonujących umowy zlecenia i pokrewne było związanych z sektorem prywatnym. Nieco częściej na śmieciówkach pracują kobiety (51,5 proc.), przy czym w sektorze publicznym jest to 56,7 proc., a w prywatnym (50,8 proc.).

Praca na „śmieciówce". Gdzie najczęściej?

Pod koniec 2023 roku najwięcej osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych było w sekcji „administrowanie i działalność wspierająca" (18,8 proc.), która obejmuje m.in. działalność agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy. Na drugim miejscu znalazła się „opieka zdrowotna i pomoc społeczna" (11,8 proc.). GUS zwraca uwagę, że jest to najbardziej sfeminizowana sekcja (83 proc.). Najwyższy udział mężczyzn wśród zleceniobiorców odnotowano w sekcjach „budownictwo" oraz „transport i gospodarka magazynowa" (odpowiednio 84,3 proc. i 81,3 proc.).

Najwięcej osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych mieszkało w regionie warszawskim stołecznym oraz w regionie śląskim (odpowiednio 302,9 tys. i 284,2 tys.). To oznacza, że co czwarta osoba pracujący na „śmieciówce" to mieszkaniec regionu warszawskiego i Śląska. Regionami o najmniejszej liczbie zleceniobiorców były opolski i świętokrzyski (odpowiednio 53,0 tys. i 55,3 tys. osób).

GUS podał również, że mediana wieku zleceniobiorców wyniosła 43 lata, przy czym dla kobiet była o 2 lata wyższa niż dla mężczyzn. Urząd przypomina, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w Polsce umowy zlecenia i pokrewne mogą zawierać osoby od 13. roku życia.

