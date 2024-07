Rząd weźmie się za „małpki". „Niepokoi, że tak dużo się ich sprzedaje"

Minister finansów Andrzej Domański mówił w TVN24 o planach rządu w kwestii podniesienia akcyzy na alkohol i papierosy. – Podwyżka akcyzy wejdzie już w przyszłym roku, ponieważ ekonomiczna dostępność papierosów w Polsce radykalnie wzrosła. W 2015 roku za przeciętne wynagrodzenie można było kupić około 290 paczek papierosów, a w tej chwili 490 – podkreślał szef resortu finansów.

Domański zwracał uwagę, że „mamy drugie najtańsze papierosy w całej Unii Europejskiej". Tańsze są jedynie w Bułgarii. – Z panią minister zdrowia regularnie rozmawiamy o akcyzie. Ona ma bardzo mocny apel o to, aby ta akcyza poszła do góry. Te aspekty zdrowotne są absolutnie priorytetowe. Wiemy, że dostępność papierosów jest bardzo wysoka, bardzo młodzi ludzie również sięgają po wyroby tytoniowe. Chcemy to w pewien sposób ograniczyć – powiedział minister finansów.

Ministerstwo planuje również pobierać 40-złotową opłatę od e-papierosów. – To będzie opłata bardziej na urządzenie niż na wkłady – podkreślił Domański.

Domański zadeklarował, że kierowany przez niego resort nie planuje natomiast podwyższać akcyzy na alkohol. – Akcyzy na alkohol w tej chwili nie planujemy podwyższać. W sensie utrzymuje się tzw. mapa drogowa dla akcyzy w obszarze alkoholu. I tak już w tej chwili w cenie alkoholu akcyza stanowi potężny udział – powiedział szef resortu finansów.

Minister finansów zaniepokojony wysoką sprzedażą „małpek"

Gość TVN24 przyznał, że jego niepokój budzi bardzo wysoka sprzedaż tzw. małpek. – Wiem, że ich sprzedaż jest również bardzo wysoka w godzinach porannych i to budzi niepokój zarówno pani minister zdrowia, jak i mój –powiedział Domański, dodając, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał z szefową resortu zdrowia „na temat konkretnych działań, jakie można byłoby podjąć".

Minister finansów nie odpowiedział, czy w planach jest podniesienie cen „małpek". – Ekonomiczna dostępność małpek jest bardzo wysoka. Niepokoi to, że tak dużo się ich sprzedaje – podkreślił Domański.

