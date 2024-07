Wyższy zasiłek pogrzebowy. Minister finansów mówi o podatkach

Kilkanaście tygodni temu do konsultacji skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. podniesienie zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł.

Po raz ostatni podniesiono ten zasiłek w 2011 roku.

Ile kosztuje organizacja pogrzebu?

Koszty pogrzebu mogą znacząco różnić się w zależności od regionu – zwykle w przedziale 8-10 tys. zł

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, najdrożej jest w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie (ok. 10,4 tys. zł.). Najniższe stawki, jeśli chodzi o duże miasta, są w Rzeszowie, Gdańsku i Poznaniu. Do tego trzeba dodać opłaty związane z rezerwacją miejsca na cmentarzu oraz organizacją uroczystości religijnej.

„Proponowana wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, mimo podwyższenia jej o 75 proc., nadal może nie sfinansować kosztów pogrzebu, szczególnie w dużych miastach. Jednakże, jak wskazano wyżej, nie stoi to w sprzeczności z celem zasiłku pogrzebowego, którym jest zabezpieczenie w określonym stopniu wydatków związanych z pogrzebem” – ocenia projektodawca, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W projekcie przewidziano również mechanizm podwyższania zasiłku pogrzebowego – przy zastosowaniu wskaźnika inflacji ogółem.

Kwota zasiłku pogrzebowego ma podwyższana co roku, w marcu – o wskaźnik inflacji ogółem publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Zasiłek pogrzebowy. Ministerstwo Finansów jest przeciwne

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że takie posunięcie nie pozostanie bez wpływu na budżetu.

Zgodnie z opinią MF, proponowane zmiany zwiększają poziom wydatków sztywnych sektora instytucji rządowych i samorządowych. To może z kolei negatywnie wpływać na „elastyczność polityki fiskalnej i tworzyć napięcia podczas konstruowania budżetu państwa”.

MF podkreśla, że szacowany koszt projektu wynosi około 25 mld zł w ciągu 10 lat. Głównym źródłem finansowania zadań wynikających z projektu ustawy będzie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ze wskazaniem nadwyżki w funduszu rentowym. Resort ostrzega, że aby sfinansować podwyżkę, trzeba będzie podnieść podatki lub składki.

Czytaj też:

Niebawem znaczący wzrost zasiłku pogrzebowego. Polacy zabrali głosCzytaj też:

Za dwa miesiące wzrośnie zasiłek pogrzebowy? Pojawił się projekt ustawy