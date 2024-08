Ponad połowa młodych mieszka z rodzicami. Wyprzedzamy nawet Włochów

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Polska w Unii Europejskiej 2024", przedstawiający dane z różnych dziedzin, dotyczących społeczeństwa i gospodarki.

Wśród danych zamieszczonych w dokumencie zwraca uwagę kwestia tzw. gniazdowników. Okazuje się, że przeciętny wiek osób, które opuszczają rodzinne gniazdo w Polsce przekracza średnią unijną. W przypadku kobiet wyniósł on w zeszłym roku 26 lat, zaś mężczyzn – 28,2. Tymczasem średnia unijna to odpowiednio – 25,4 i 27,2.

„Gniazdownicy" górują nad „bamboccioni”

Z raportu wynika, że w 2023 roku 52,9 proc. Polaków w przedziale wiekowym 25-34 lat, mieszkało z rodzicami. Odsetek ten jest u nas wyższy niż we Włoszech (50,8 proc.). To właśnie do Włochów przylgnęło przezwisko "bamboccioni” (tak określa się dorosłe osoby, które nadal mieszkają z rodzicami). Wyprzedzają nas natomiast Grecy, gdzie odsetek młodych, którzy nie poszli jeszcze na swoje wynosi 54,4 proc.

Po drugiej stronie są mieszkańcy krajów skandynawskich. Okazuje się, że jedynie od 3,4 do 9,9 proc. Finów i Szwedów w wieku 25-34 lat nadal mieszka z rodzicami.

Analiza uwzględnia również te osoby, które opiekują się rodzicami, mają własną rodzinę, są rozwiedzione czy owdowiałe.

Żyjemy coraz dłużej

W ostatnich dniach GUS opublikował również raport „Trwanie życia w 2023 r.". Z danych przedstawionych przez urząd wynika, że w ubiegłym roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata. W ujęciu rocznym trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,3 i 0,9 roku.

GUS zwraca uwagę, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach – umieralność wśród mężczyzn jest wyższa w porównaniu do kobiet. Skala tego zjawiska jest natomiast znacznie większa niż w większości krajów europejskich.

Czytaj też:

Wiceminister mówi o porażkach programów PiS. 800+ do zmiany?Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Lepsza sytuacja tylko w jednym kraju UE