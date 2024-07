Polacy żyją coraz dłużej. Niepokoją jednak dane dotyczące mężczyzn

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Trwanie życia w 2023 r.". Z danych przedstawionych przez urząd wynika, że w ubiegłym roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata. W ujęciu rocznym trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,3 i 0,9 roku. W porównaniu do 1990 roku trwanie życia mężczyzn wydłużyło się o 8,5 roku, zaś kobiet o 6,8 roku.

GUS o długości życia Polek i Polaków

GUS zwraca uwagę, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach – umieralność wśród mężczyzn jest wyższa w porównaniu do kobiet. Skala tego zjawiska jest natomiast znacznie większa niż w większości krajów europejskich. Choć w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 roku; w 2001 – 8,2 roku), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Do 2014 roku spadła nieznacznie poniżej 8 lat, do 2020 r. utrzymywała się na zbliżonym poziomie, natomiast w ostatnich trzech latach obserwowane było zmniejszanie się tej różnicy.

Wyższa umieralność wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet występuje w niemal wszystkich grupach wiekowych.

GUS podaje, że w 2023 roku przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wynosiło dla chłopca 60,1 roku, natomiast dla dziewczynki 67,4 roku. W porównaniu z 1990 rokiem jest to o 7,0 roku więcej w przypadku chłopców i o 5,6 roku więcej w przypadku dziewcząt. Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło 31,9 roku dla mężczyzn i 38,1 roku dla kobiet, co w stosunku do 1990 roku oznacza wydłużenie przeciętnego trwania życia odpowiednio o 5,8 oraz 5,1 roku.

W raporcie podano również, że przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 75,0 roku i było o 0,8 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81,9 roku i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi. Różnica między kobietami a mężczyznami mieszkającymi w miastach wynosiła 7,0 roku (w 1991 r. – prawie 9; w 2001 – 7,8), natomiast na wsi – 7,9 roku (w 1991 r. – 9,7, w 2001 – 8,8).

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Takiego wyniku nie było od 1990 r.Czytaj też:

Wyższy zasiłek pogrzebowy. Minister finansów mówi o podatkach