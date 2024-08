Sondaż „Wprost". Te osoby mają problem z odcięciem się od pracy na urlopie

Wakacje na półmetku. Z niedawnej ankiety przeprowadzonej przez serwis Nocowanie.pl wynika, że nieco ponad 45 proc. Polaków spędza je w gronie rodziny, 37,5 proc. we dwoje, zaś 17,3 proc. wypoczywa w gronie większej grupy znajomych. Serwis zwracał uwagę, że bez względu na to w jakiej konfiguracji wybieramy się na urlop, do historii przeszły dwutygodniowe rodzinne wakacje. Decydujemy się na krótsze, ale częstsze wyjazdy.

Wśród osób, które wypoczywają z rodziną, jedynie 5,7 proc. zdecydowało się na dwutygodniowy wyjazd. Większość, bo 54 proc. postawiła na tygodniowe wakacje, zaś jedna trzecia (31 proc.) wybrała się jedynie na 4-dniowy urlop, co oznacza wzrost aż o 10 pkt proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

W przypadku par również niewielki odsetek badanych zdecydował się na dwutygodniowe wakacje (8,5 proc.). W tym wypadku zwraca uwagę stosunkowo częsty wybór weekendowych wypadów (29 proc., podczas gdy wśród rodzin jedynie 9 proc.).

Czy decydując się na krótsze bądź dłuższe wakacje potrafimy odciąć się od pracy i w trakcie wolnego nie sprawdzamy służbowej skrzynki pocztowej (e-mail), bądź nie odbieramy służbowych telefonów? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost".

Czy podczas urlopu potrafisz odciąć się od pracy?

Na pytanie: „Czy podczas urlopu potrafisz odciąć się od pracy?", blisko dwie trzecie ankietowanych (65,4 proc.) odpowiedziało twierdząco, zaś niespełna 13 proc. respondentów przyznaje, że podczas urlopu odbiera służbowe telefony, bądź sprawdza pocztę. Co piąty badany (21,8 proc.) udzielił odpowiedzi „nie dotyczy mnie to/nie pracuję". Nieco częściej twierdzącej odpowiedzi udzielali mężczyźni (69,8 proc., wśród kobiet – 61,6 proc.).

Badanie pokazuje, że z wyłączeniem się podczas urlopu problemu nie mają przede wszystkim: