Zasiłek pogrzebowy jednak nie wzrośnie? Znamy powód

Od 2011 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. To oznacza, że mimo rosnących cen usług związanych z pochówkiem, kwota świadczenia od ponad dekady nie zmienia się. Problem dostrzegło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt zakładający wzrost zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł. Ponadto, miałby on być co roku waloryzowany. Na początku sierpnia projekt opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zasiłek pogrzebowy na razie nie wzrośnie

Tymczasem w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa nie zapisano podwyżki zasiłku pogrzebowego. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, minister finansów zdecydował o przesunięciu planów w tej kwestii dopiero na 2026 rok.

To oznacza, że w przyszłym roku zasiłek pogrzebowy nadal będzie wynosić 4 tys. zł. W niedawnym wywiadzie dla Polsat News minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że resort widzi potrzebę zwiększenia zasiłku pogrzebowego, wskazując kwotę 6450 zł. Zwrócił jednak uwagę na ryzyka związane z taką podwyżką. – Nie chcemy, aby ceny usług pogrzebowych wzrosły – powiedział w programie „Graffiti" szef resortu finansów.

Jak wylicza RMF FM, planowane podniesienie zasiłku pogrzebowego kosztowałoby 2 mld zł. To na tyle dużo, że na razie państwa na to nie stać. Przyjęty w środę przez rząd projekt budżetu na przyszły rok zakłada wzrost tzw. dziury budżetowej do kwoty blisko 290 mld zł.

Polacy chcą podwyżki świadczenia

Z przeprowadzonego pod koniec maja sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że większość Polaków opowiada się za podwyżką świadczenia. Na pytanie „Czy popierasz pomysł podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł?", aż 78,6 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 7,7 proc. było przeciw, a 13,7 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

