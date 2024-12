Masz bezterminowe prawo jazdy? Oto kluczowa data i nowe zasady

Miliony polskich kierowców będą musiały wymienić swoje bezterminowe prawa jazdy na nowe dokumenty z ograniczoną datą ważności. Łącznie wymianie podlega około 15 milionów dokumentów. Ostateczny termin to styczeń 2033 roku.

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy

Zgodnie z nowelizacją przepisów, prawa jazdy wydane bezterminowo muszą zostać wymienione w okresie od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku. Zmiana dotyczy wszystkich dokumentów wydanych przed 18 stycznia 2013 roku, kiedy w Polsce zaczęto wprowadzać prawa jazdy z określoną datą ważności.

Obecnie dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM i T ważność dokumentu wynosi 15 lat, natomiast dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E jedynie pięć lat.

Jak przebiega wymiana dokumentów?

Proces wymiany prawa jazdy jest stosunkowo prosty. Wnioskodawcy muszą dostarczyć do odpowiedniego urzędu aktualne zdjęcie, kopię dotychczasowego prawa jazdy oraz wypełniony wniosek. Koszt wydania nowego dokumentu wynosi 100,50 zł.

W przeciwieństwie do pierwotnych obaw kierowców, wymiana nie wymaga ponownego zdawania egzaminów czy przechodzenia badań lekarskich, o ile dotyczy kategorii B i pokrewnych.

W przypadku posiadaczy kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E, wymagana będzie jednak aktualizacja badań lekarskich i psychologicznych, które są konieczne do przedłużenia ważności tych kategorii.

Planowane podwyżki opłat

Ministerstwo Infrastruktury planuje podniesienie opłat za wydanie dokumentów i rejestrację pojazdów, które od 20 lat nie były waloryzowane. Proponowane zmiany obejmują wzrost opłat za wydanie prawa jazdy krajowego o 47-50 proc., natomiast za międzynarodowe o dodatkowe 35 zł. Podwyżki mają również objąć koszty rejestracji i wydania tablic rejestracyjnych.

