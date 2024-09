Minister finansów odkrył karty. Wiemy, ile środków na pomoc powodzianom

Rząd przeznaczył 2 mld zł na zwalczanie skutków powodzi, a ta kwota będzie zwiększana zgodnie z potrzebami. Do tej pory wydano już 600 mln zł na zasiłki i wsparcie dla przedsiębiorców. Minister finansów zapowiedział także dalsze działania w ramach programu „Odbudowa Plus”. Deklaracje padły z mównicy sejmowej podczas posiedzenia sejmu.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz pomoże powodzianom. Tyle uzbierał w pierwszym meczu

Środki na odbudowę infrastruktury

Poza pomocą finansową, 738 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej trafi do samorządów na odbudowę zniszczonej infrastruktury. Rząd planuje też znacznie większe fundusze w budżecie na 2025 r. na przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Bezzwrotna pomoc dla kredytobiorców

Powodzianie spłacający kredyty hipoteczne mogą liczyć na pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który pokryje raty przez 12 miesięcy. To wsparcie będzie bezzwrotne, co ma odciążyć osoby, które straciły swoje domy.

Czytaj też:

Media dla powodzian: kwota ze zbiórki od widzów Polsatu, Fundacji Polsat oraz Polsat Media nadal rośnie

Darowizny zwolnione z VAT

– To, co łączy nas, Polaków, to fakt, że w trudnych momentach potrafimy się jednoczyć i dzielić z tymi, którzy potrzebują pomocy. Już od pierwszych dni powodzi widzimy potężną mobilizację wśród polskich przedsiębiorców. Potężne środki oraz dary. Dlatego też wprowadziliśmy zerową stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi. Zerowy VAT obejmuje m.in. żywność, koce, ubrania, czyli to, co jest niezbędne osobom poszkodowanym w powodzi. Dotyczy to również nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych czy osuszaczy, które mogą okazać się niezbędne w tej trudnej, bardzo trudnej sytuacji – powiedział minister finansów.

– W życie weszło również rozporządzenie, dzięki któremu zerowa stawka VAT może być stosowana również dla darowizn materiałów budowlanych. Wszystko po to, abyśmy jak najszybciej podnieśli się z tej wielkiej tragedii – dodał Andrzej Domański.

– Walka ze skutkami powodzi potrwa jeszcze wiele miesięcy. Budżet jest gotowy na finansowanie usuwania szkód – zakończył polityk PO.