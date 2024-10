Ceny złota znów biją rekord. Eksperci wieszczą kolejny przełom

W trudnych czasach złoto traktowane jest przez inwestorów jako bezpieczna przystań. W ostatnich miesiącach przebijane były kolejne bariery, jeśli chodzi o cenę kruszcu. W połowie sierpnia dotarła ona do psychologicznego poziomu 2500 dolarów za uncję (poziom 2000 dolarów przekroczono pod koniec ubiegłego roku, co pierwszy raz miało miejsce w 2020 roku po wybuchu pandemii Covid-19). Teraz notowania złota dotarły do nowego rekordu na poziomie 2705 dolarów za uncję. Od początku roku kurs kruszcu wzrósł o 31,3 proc.

Jak zauważa Business Insider Polska, w przeliczeniu na naszą walutę również mamy nowy historyczny rekord. W piątek rano za uncję płacono już prawie 10 tys. 757 zł, po wzroście o 0,4 proc. wobec czwartkowej sesji. Od początku roku złoto w naszej walucie zyskało 32,5 proc.

Co podbija notowania złota?

Na takie zachowanie rynków – jak pisze serwis wnp.pl – ogromny wpływ mają czynniki geopolityczne, ale także spodziewana decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Wiele wskazuje na to, że w listopadzie można się spodziewać obniżki stóp procentowych w USA, ponieważ sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych poprawia się. Bez wątpienia apetyt inwestorów na zakupy złota wzmaga niepewność co do rezultatu amerykańskich wyborów prezydenckich, które odbędą się już za nieco ponad dwa tygodnie.

Cenę kruszcu wspierają zakupy banków centralnych szeregu krajów, które od wielu miesięcy gromadzą sztaby w swoich skarbcach. Wśród nich jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes Adam Glapiński pochwalił się, że w czasie wakacji do skarbca banku centralnego trafiło dodatkowo nieco ponad 9 ton złota. W tej chwili NBP dysponuje rezerwami złota na poziomie ok. 420 ton, co daje nam 15. pozycję na świecie.

Analitycy zastanawiają się, kiedy przełamana zostanie kolejna bariera 3000 dolarów za uncję. Na razie ekonomiści Goldman Sachs prognozują przebicie granicy 2900 dolarów, co miałoby nastąpić na początku 2025 roku.

