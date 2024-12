Ile Polacy wydają na świąteczne prezenty? Można złapać się za głowę

Wigilia już za tydzień. Większość Polaków nie wyobraża sobie, by zwieńczeniem wieczerzy było obdarowanie się prezentami. Jak pokazuje badanie Panelu Badawczego Ariadna, w tym roku na świąteczne upominki dla bliskich nie będziemy sobie żałować. Blisko co trzeci Polak (30 proc.) zamierza przeznaczyć na zakup prezentów od 100 do 300 zł. Niemal tyle samo respondentów (29 proc.) wyda na ten cel od 300 do 600 zł. Nieco mniej, bo 17 proc. planuje wydatki na poziomie od 600 do 1000 zł. 8 proc. ankietowanych przyznaje, że wyda na podarunki więcej niż 1000 zł. Mniej więcej tyle samo badanych twierdzi, że ich prezentowe wydatki nie przekroczą 100 zł. Jedynie 3 proc. Polaków przyznało, że nie planuje żadnych wydatków w związku z prezentami.

Gdzie kupujemy prezenty?

Z badania wynika, że prawie dwie trzecie Polaków kupując prezenty korzysta z rabatów i obniżek, z czego 28 proc. robi to zawsze, a 37 proc. często, zaznaczając przy tym, że nie jest to priorytet przy zakupie prezentu.

Okazuje się, że prezenty najczęściej kupujemy w sklepach internetowych (65 proc.). Nieco ponad połowa respondentów szuka świątecznych upominków w galerii handlowej (53 proc.). – Choć gotówka trzyma się mocno, to w tym roku aż 44 proc. Polaków za prezenty świąteczne zapłaci za pomocą aplikacji mobilnych, na drugim miejscu wybija się płatność kartą, którą wybiera 30 proc. osób — informują twórcy badania.

Co dziesiąty uczestnik badania twierdzi, że obdaruje bliskich własnoręcznie wykonanym przedmiotem.

Święta z bieżących dochodów

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że większość, bo niemal 70 proc. Polaków sfinansuje tegoroczne święta ze środków na bieżące wydatki. 36,3 proc. ankietowanych przyznało, że będzie musiało sięgnąć w tym celu po oszczędności, a nieco ponad 5 proc. planuje zaciągnięcie kredytu/pożyczki w banku lub innej instytucji finansowej. Nieco mniej, bo 3 proc. badanych zapożyczy się u znajomych.

Badanie przeprowadził Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na grupie 1090 osób, w dniach od 29 listopada do 1 grudnia br. na zlecenie VeloBanku

