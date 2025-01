Kadrowe trzęsienie ziemi w PZU. Wielki powrót po 10 latach

Początek tygodnia pod znakiem wielkich zmian kadrowych w PZU. W poniedziałek po zaledwie dziesięciu miesiącach rządów stanowisko niespodziewanie stracił prezes Artur Olech. Zastąpi go dawny szef spółki Andrzej Klesyk.

– W dniu 27 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza PZU SA odwołała ze składu zarządu spółki Artura Olecha. Jednocześnie podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej PZU SA Andrzeja Klesyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PZU SA, do czasu powołania prezesa zarządu PZU SA, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Obie uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia – podało PZU w komunikacie prasowym.

Zmiany w PZU. Powrót Klesyka

Spółka nie ujawnia powodów odwołania dotychczasowego prezesa. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku rada nadzorcza PZU powierzyła Arturowi Olechowi funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Taką zgodę KNF wydała cztery miesiące później.

W zeszłym tygodniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało Andrzeja Klesyka na członka rady nadzorczej spółki. Klesyk kierował PZU w latach 2007-2015. Odszedł kilka tygodni po powrocie Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Jak przypomina Money.pl, w okresie jego prezesury zakończony został wieloletni konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej.

Po odejściu z PZU Klesyk pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Best SA. (lata 2017-2019). Od 2020 roku jest zarządzającym w Cornestone Partners, gdzie jest odpowiedzialny za kilka spółek portfelowych.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

