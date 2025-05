Misja Brzoski potrwa dłużej niż zakładano? Nieoficjalne doniesienia

Społeczna inicjatywa SprawdzaMy na czele z Rafałem Brzoską miała pracować do końca maja. Z informacji portalu Business Insider Polska wynika jednak, że działalność zespołu potrwa dłużej.

Z przytoczonych przez serwis danych wynika, że do 7 maja zespół Brzoski przekazał rządowi niemal 250 propozycji deregulacji. Rozpatrzono 226, z czego 138 przyjęto do realizacji. Z 32 projektów opublikowanych na portalu Rządowego Centrum Legislacji pod kryptonimem "UDER", 14 już zostało przyjętych przez rząd.

Zespół Brzoski będzie pracował do jesieni?

Portal podaje, że zespół Brzoski jest w stanie przygotować do końca maja nawet 500 propozycji, ale rząd nie jest gotowy na taką liczbę. Dlatego w pierwszej fazie deregulacji, do końca maja, ma otrzymać 350 propozycji. Pozostałe 150 inicjatyw deregulacyjnych ma zostać dostarczonych we wrześniu, w tzw. drugiej fazie deregulacji.

SprawdzaMy ma jednak nie ograniczyć się jedynie do przygotowania inicjatyw deregulacyjnych. W najbliższych miesiącach zespół ma skupić się na procesie legislacyjnym – sprawdzić, czy przygotowane przez rząd ustawy, są zgodne ze zgłoszonymi inicjatywami. Ponadto trwają prace nad raportem podsumowującym dotychczasowe działania. Planowane jest również przygotowanie raportu, który ma pokazać, że Polska często wdraża unijne przepisy, w szerszym zakresie niż jest to minimalnie wymagane.

W połowie kwietnia Rafał Brzoska przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że z końcem maja zakończy się jego rola w zespole ds. deregulacji. Czy skoro zespół ma nadal pracować, to szef inPostu pozostanie jego twarzą? Rozmówcy Business Insider Polska podkreślają, że na dziś pewne jest tylko to, że projekt nadal będzie prowadzony. Nikt jednak nie mówi o zakończeniu misji samego Brzoski.

Czytaj też:

„Dobra, godzinna dyskusja”. Brzoska zdradza kulisy spotkania z DudąCzytaj też:

Nowa inicjatywa Rafała Brzoski. W tle m.in. odbudowa Ukrainy