Polacy wrócili na zakupy. Najlepsze dane od 3 lat

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące sprzedaży detalicznej w kwietniu br. – Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 7,6% – podał GUS.

GUS przypomina, że w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost o 4,1 proc. W porównaniu z marcem tego roku notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,2 proc.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu. Reakcja ministra finansów

Do powyższych danych odniósł się minister finansów. Andrzej Domański zwraca uwagę, że są one wyższe niż oczekiwali ekonomiści. Podkreśla również, iż mamy do czynienia z największą dynamiką sprzedaży detalicznej od trzech lat. – Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 7,6% wyraźnie bijąc konsensus analityków na poziomie 3,4%. To najwyższa dynamika sprzedaży detalicznej od 3 lat! Wzrosty widać praktycznie we wszystkich kategoriach. Gospodarka przyspiesza! – napisał szef resortu finansów na platformie X.

GUS podaje, że wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) odnotowano – względem kwietnia 2024 roku – w następujących grupach:

pojazdy samochodowe, motocykle, części (wzrost o 14,9 proc.),

meble, rtv, agd (o 13,2 proc.),

żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 9,7 proc.),

tekstylia, odzież, obuwie (o 8,4 proc.),

farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 7,5 proc.).

Urząd zwraca również uwagę, że w kwietniu – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 7,1 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” był taki sam i wyniósł 8,8 proc. Spośród prezentowanych grup o znaczącym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału obserwowano w przedsiębiorstwach z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 23,1 przed rokiem do 25,4 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (odpowiednio z 16,3 do 17,3 proc.). Natomiast spadek udziału wykazały jednostki z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 22,4 do 19,5 proc.).

