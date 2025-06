Podział Warner Bros. Discovery. Kto przejmie kontrolę nad TVN?

Warner Bros. Discovery ogłosiło plan podziału firmy na dwa niezależne podmioty – decyzja ta ma zostać zrealizowana do końca 2025 roku. Koncern tłumaczy ruch zmianą preferencji widzów, którzy coraz częściej rezygnują z tradycyjnej telewizji na rzecz streamingu. Nowa struktura ma lepiej odpowiadać na potrzeby rynku. Powstaną dwa odrębne segmenty: „Streaming and Studios” – obejmujący HBO Max i produkcję filmową, oraz „Global Networks” – zarządzający stacjami TV, w tym CNN, TNT Sports, Discovery i polskim TVN.

Podział Warner Bros. Discovery – zmiany kadrowe

David Zaslav, obecny prezes Warner Bros. Discovery, stanie na czele spółki streamingowej, natomiast Gunnar Wiedenfels, dotychczasowy dyrektor finansowy, pokieruje częścią „tradycyjną”.

„Działając jako dwie odrębne i zoptymalizowane firmy w przyszłości, wzmacniamy te kultowe marki, zapewniając im większą koncentrację i strategiczną elastyczność, których potrzebują, aby konkurować najskuteczniej w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie medialnym” — informuje David Zaslav w opublikowanym komunikacie.

Czytaj też:

W Niemczech wojna cenowa. Dyskonty walczą o klienta

Podział Warner Bros. Discovery a finanse

Zanim jednak dojdzie do podziału spółka będzie potrzebowała zastrzyku gotówki – zauważa „Business Insider” („BI”) i wskazuje na informacje z agencji Bloomberga. Według nich Warner Bros. Discovery zaciągnie pożyczkę pomostową w wysokości 17,5 mld dol., której celem będzie dokapitalizowanie podmiotu przed podziałem.

Nowo powstała spółka Global Networks zachowa 20 proc. udziałów w "Streaming and Studios" – mają one zostać częściowo spieniężone w celu zmniejszenia zadłużenia. Jak przypomina „BI”, Warner Bros. Discovery powstało z fuzji WarnerMedia i Discovery Inc., co obciążyło firmę ogromnym długiem. Podział ma uwolnić bardziej dochodowe obszary działalności. Rynek zareagował pozytywnie – akcje firmy rosły o ponad 9 proc. w notowaniach przedsesyjnych.

Czytaj też:

Poczta Polska jak Allegro? Powstaje nowa platforma e-commerceCzytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?