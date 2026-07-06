Sztabka złota od szefa. Czy trzeba zapłacić podatek?
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Sztabka złota od szefa. Czy trzeba zapłacić podatek?

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Złoto
Złoto Źródło: Shutterstock / TSViPhoto
Jedna z firm chciała upewnić się, czy wręczając pracownikom nagrodę w postaci sztabki złota nie będzie musiała potrącić zaliczki na PIT. Jak zareagował fiskus?

Fiskus potwierdza, że prezenty dla pracownika nie są opodatkowane PIT, jeżeli pracodawca nie zobowiązał się do ich przekazania w umowie o pracę ani w zakładowych aktach wewnętrznych. Co w sytuacji, gdy obdarowano pracowników sztabkami złota, a waga każdej z nich zależy od stażu pracy w firmie? Zapytała o to firma, która planuje przekazywać zatrudnionym sztabki, zgodnie z zasadą – im wyższy staż pracy, tym większa waga sztabki. O sprawie pisze “Dziennik Gazeta Prawna”.

Nagrodę będą dostawać pracownicy, których staż pracy wynosi 5 lat oraz wielokrotność tego okresu (10, 15 lat itd.). Nie będzie to powiązane z żadnym świadczeniem wzajemnym z ich strony, w szczególności nie będzie zależeć od wyników pracy, jakości wykonywanych obowiązków, efektywności ani ocen pracowniczych.

Sztabka złota od szefa. Co z podatkiem?

Przedsiębiorstwo podkreśla, że nie jest jego intencją, aby nagrodę otrzymał każdy pracownik, który osiągnie wymagany staż pracy. Ma to – jak wyjaśniła – „służyć budowaniu wizerunku pracodawcy jako podmiotu działającego w sposób transparentny i etyczny”.

Jak pisze dziennik, spółka chciała się upewnić, że przy wręczeniu nagrody nie będzie musiała potrącić zaliczki na podatek dochodowy, uznając, że w tym wypadku będą miały zastosowanie przepisy o innym podatku – od spadków i darowizn. To wyklucza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Fiskus przyznał firmie rację. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że jeśli spółka nie zobowiązała się do przekazywania nagród na podstawie zawartej umowy o pracę ani zakładowych aktów wewnętrznych, tylko wręcza sztabki złota dobrowolnie w celu gratulacji, docenienia, uhonorowania pracownika, to nie powinna potrącać zaliczek na PIT. Szef Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że mają tu zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn.

Gazeta zwraca uwagę, że podobnie jest w przypadku przekazywania pracownikom różnego rodzaju prezentów z okazji np. świąt, ślubu, narodzin dziecka, jubileuszu pracy, czy przejścia na emeryturę.

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Źródło: Dziennik Gazeta Prawna