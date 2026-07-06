Sztabka złota od szefa. Czy trzeba zapłacić podatek?

Fiskus potwierdza, że prezenty dla pracownika nie są opodatkowane PIT, jeżeli pracodawca nie zobowiązał się do ich przekazania w umowie o pracę ani w zakładowych aktach wewnętrznych. Co w sytuacji, gdy obdarowano pracowników sztabkami złota, a waga każdej z nich zależy od stażu pracy w firmie? Zapytała o to firma, która planuje przekazywać zatrudnionym sztabki, zgodnie z zasadą – im wyższy staż pracy, tym większa waga sztabki. O sprawie pisze “Dziennik Gazeta Prawna”.

Nagrodę będą dostawać pracownicy, których staż pracy wynosi 5 lat oraz wielokrotność tego okresu (10, 15 lat itd.). Nie będzie to powiązane z żadnym świadczeniem wzajemnym z ich strony, w szczególności nie będzie zależeć od wyników pracy, jakości wykonywanych obowiązków, efektywności ani ocen pracowniczych.

Sztabka złota od szefa. Co z podatkiem?

Przedsiębiorstwo podkreśla, że nie jest jego intencją, aby nagrodę otrzymał każdy pracownik, który osiągnie wymagany staż pracy. Ma to – jak wyjaśniła – „służyć budowaniu wizerunku pracodawcy jako podmiotu działającego w sposób transparentny i etyczny”.

Jak pisze dziennik, spółka chciała się upewnić, że przy wręczeniu nagrody nie będzie musiała potrącić zaliczki na podatek dochodowy, uznając, że w tym wypadku będą miały zastosowanie przepisy o innym podatku – od spadków i darowizn. To wyklucza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Fiskus przyznał firmie rację. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że jeśli spółka nie zobowiązała się do przekazywania nagród na podstawie zawartej umowy o pracę ani zakładowych aktów wewnętrznych, tylko wręcza sztabki złota dobrowolnie w celu gratulacji, docenienia, uhonorowania pracownika, to nie powinna potrącać zaliczek na PIT. Szef Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że mają tu zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn.

Gazeta zwraca uwagę, że podobnie jest w przypadku przekazywania pracownikom różnego rodzaju prezentów z okazji np. świąt, ślubu, narodzin dziecka, jubileuszu pracy, czy przejścia na emeryturę.

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