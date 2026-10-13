Koniec epoki w Warszawie. Nowe „serce” GPW ma zatrzymać odpływ kapitału

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wdrożyła nowy system transakcyjny GPW WATS, który pięciokrotnie zwiększył wydajność obsługi zleceń do 100 tysięcy na sekundę.

Z okazji 35-lecia działalności GPW pojawił się również nowy dzwon. Według Tomasza Bardziłowskiego, prezesa GPW to znak nowej ery. – Giełda przez wiele lat była symbolem transformacji gospodarczej i teraz chcemy, żeby była symbolem innowacji, innowacyjnych spółek – wyjaśnił. To już czwarty dzwon w historii warszawskiego parkietu.

Szybciej, bezpieczniej, nowocześniej. WATS zastąpił system UTP

GPW WATS to pierwszy system transakcyjny opracowany przez samą giełdę. Zastąpił Universal Trading Platform (UTP) dostarczany przez NYSE Technologies, który obsługiwał rynki GPW przez ponad dziesięć lat.

Docelowo ma procesować 100 tys. zleceń na sekundę. Stary system UTP realizował 20 tys. zleceń na sekundę. WATS ma także zmniejszyć do 50 mikrosekund tzw. full roundtrip latency, czyli czas między złożeniem zlecenia a otrzymaniem potwierdzenia jego obsługi przez giełdę. Wydolność UTP to 650 mikrosekund.

Podczas jednej sesji giełdowej GPW WATS ma obsłużyć do 300 mln operacji, z możliwością zwiększenia tego wolumenu do 1 mld transakcji dziennie.

Zmiany dla inwestorów. Nowa organizacja otwarcia i zamknięcia sesji

Co nowy system zmienia dla inwestorów? Jedną z najbardziej widocznych zmian jest nowa organizacja otwarcia i zamknięcia sesji. Dotychczasowe fazy „przed otwarciem” i „otwarcia” zostaną zastąpione jedną fazą aukcji otwarcia oraz aukcji zamknięcia.

Najważniejszą praktyczną zmianą jest Random Opening, czyli losowanie dokładnego momentu otwarcia i zakończenia aukcji dla poszczególnych instrumentów. Otwarcie każdego instrumentu będzie następowało indywidualnie w przedziale od 9:00:00 do 9:00:30. Przy zamknięciu mechanizm będzie działał odwrotnie: poszczególne instrumenty będą zamykane losowo między 16:59:30 a 17:00:00.

Istotna zmiana dotyczy również informacji dostępnych podczas aukcji. W trakcie aukcji otwarcia, aukcji zamknięcia oraz równoważenia pełny arkusz zleceń nie będzie już publikowany. Zamiast niego inwestorzy mają otrzymywać informacje pozwalające ocenić potencjalny rezultat aukcji.

W przypadku gwałtownych zmian ceny WATS wprowadza określone czasy równoważenia i – dla wybranych instrumentów – możliwość automatycznego wznowienia obrotu w nowych statycznych ograniczeniach.

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