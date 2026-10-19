Rząd szykuje ulgę dla przedsiębiorców. Kary mają poczekać jeszcze rok

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkowy czas na dostosowanie się do wymagań Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który przewiduje przesunięcie terminu stosowania kar pieniężnych za nieprawidłowości związane z KSeF. Zamiast od 1 stycznia 2027 roku sankcje miałyby obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2028 roku.

Propozycją rząd ma zająć się we wtorek, 20 października. Resort finansów przekonuje, że dodatkowy rok pozwoli firmom lepiej przygotować się do nowych obowiązków oraz ograniczy ryzyko błędów podczas wystawiania faktur. Na razie jest to jednak projekt, a nie obowiązująca zmiana prawa.

Kary za błędy w KSeF dopiero od 2028 roku?

Zgodnie z obecnymi przepisami sankcje za nieprawidłowości w Krajowym Systemie e-Faktur mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przesunięcie tego terminu o 12 miesięcy.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że odroczenie ma ułatwić przedsiębiorcom prawidłowe wdrożenie nowych rozwiązań. Dotyczy to zarówno firm, które już korzystają z systemu, jak i podatników objętych okresami przejściowymi.

Które firmy mogą skorzystać na zmianach?

Resort zwraca szczególną uwagę na najmniejszych przedsiębiorców. Do końca 2026 roku część podatników może nadal wystawiać faktury elektroniczne poza KSeF lub faktury papierowe, jeżeli łączna wartość sprzedaży udokumentowanej takimi fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Po zakończeniu okresu przejściowego przedsiębiorcy ci będą potrzebowali czasu na dostosowanie swoich procedur do wymagań systemu. Odroczenie kar miałoby ograniczyć ryzyko ponoszenia sankcji w początkowym okresie stosowania nowych zasad.

Firmy korzystające z KSeF też mają problemy

Ministerstwo Finansów przyznaje, że trudności z prawidłowym wdrożeniem KSeF występują również u podatników, którzy już korzystają z tego rozwiązania.

Problemy mogą dotyczyć między innymi dostosowania procesów fakturowania do nowych wymagań. Zdaniem resortu dodatkowy rok bez sankcji finansowych pozwoli ograniczyć ryzyko nieprawidłowego dokumentowania transakcji.

Warto jednak pamiętać, że proponowane odroczenie dotyczy kar pieniężnych za nieprawidłowości związane z KSeF. Nie oznacza automatycznego przesunięcia wszystkich obowiązków dotyczących wystawiania faktur w systemie.

Zmiany także w rozliczaniu podatku VAT

Projekt ustawy obejmuje również drugą istotną kwestię. Ministerstwo Finansów proponuje przedłużenie obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w odniesieniu do określonych transakcji.

Rozwiązanie dotyczy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej oraz usług związanych z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie obowiązywanie tego mechanizmu przewidziano do 31 grudnia 2026 roku. Projekt zakłada jego przedłużenie o kolejne trzy i pół roku.

Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Zgodnie z założeniami projektowana ustawa miałaby wejść w życie 31 grudnia 2026 roku. Pozwoliłoby to przesunąć termin stosowania kar jeszcze przed rozpoczęciem 2027 roku.

Warunkiem jest jednak zakończenie procesu legislacyjnego. Samo rozpatrzenie projektu przez rząd nie wystarczy, aby nowe terminy zaczęły obowiązywać.

Jeżeli proponowane przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie, przedsiębiorcy zyskają cały 2027 rok bez kar pieniężnych przewidzianych za błędy w KSeF. Obowiązek prawidłowego wystawiania i dokumentowania faktur pozostanie jednak aktualny.

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