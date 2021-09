Zygmunt Solorz wykupi akcje Grupy Polsat Plus warte 2,93 mld złotych

Zygmunt Solorz przejmie całkowitą kontrolę nad Grupą Polsat Plus. Wraz ze spółką Reddev ogłosił nabycie 82,9 mln walorów Grupy Polsat Plus, co pozwoli na osiągnięcie 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Transakcja zostanie przeprowadzona po cenie 35 zł za akcję, czyli łącznie za 2,93 mld zł.

Całość dla Zygmunta Solorza

Całkowita kontrola najbogatszego Polaka będzie wynikać z faktu, że Reddev bierze udział w transakcji wyłącznie z powodów formalnych. Spółka ogłosiła jednak, że nie ma intencji nabycia akcji w ramach wezwania.

– Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana – powiedział Zygmunt Solorz.

Swoją decyzję najbogatszy Polak tłumaczy faktem, że ze względu na dość przełomowe inwestycje i plany grupy na przyszłość, część akcjonariuszy może już nie chcieć posiadać udziałów w spółce. Zaoferowano im więc możliwość odsprzedania udziałów po dobrej cenie.

Czytaj też:

Druga polska elektrownia atomowa. Prezes ZE PAK: Zygmunt Solorz od 7-8 lat myśli o energetyce jądrowej