Krach na giełdzie w Moskwie? Nie wiadomo. Bank centralny przedłuża zamknięcie handlu

Centralny Bank Rosji obiecywał, że dziś o godzinie 9:00 poinformuje, co dalej z giełdą w Moskwie. Na komunikat musieliśmy poczekać dłużej, ale potwierdziło się to, co obserwowaliśmy od samego rana. Handel w stolicy Rosji nie został wznowiony.

Rosyjska gospodarka w runie. Giełda w Moskwie zawieszona

Z najnowszego, opóźnionego komunikatu Centralnego Banku Rosji, dowiadujemy się, że inwestorzy nie mają co czekać na wznowienie handlu na moskiewskim parkiecie dziś, a co stanie się jutro, jest niewiadomą. Bank zapowiedział bowiem, że podobnie, jak miało stać się dziś, także i jutro wyda w tej sprawie komunikat o godzinie 9:00. Co ciekawe, Elvira Nabiullina, szefowa Centralnego Banku Rosji ma nadzieję, że Rosja nie będzie miała do czynienia z "ekstremalną sytuacją ekonomiczną".

Rosja odcięta od SWIFT. UE myśli o embargu na węglowodory

Strach przed otwarciem giełdy spowodowany jest przewidywanym, momentalnym odpływem kapitału z rynku. Skala sankcji, które zostały nałożone na Rosję, a w tym odcięcie jej od międzynarodowego systemu transakcji SWIFT, sprawiło, że inwestorzy indywidualni, instytucjonalni i firmy, uciekają z Rosji.

To jednak nie ostatnie słowo Zachodu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że Polska jest gotowa na odcięcie się od importu rosyjskiego węgla. Przypomniał jednak, że aby wprowadzić embargo, potrzebuje zgody Komisji Europejskiej. Przyznał też, że w sprawie zakupu węgla rozmawiał już wstępnie z premierem Australii. Także Orlen porozumiał się dziś w sprawie dodatkowych dostaw ropy naftowej od Saudi Aramco. Widać, że Polska już teraz stara się zabezpieczać dostawy surowców z alternatywnych kierunków.