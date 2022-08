Tesla w przeddzień ważnego ruchu. Spółka chce w ten sposób pozyskać nowych inwestorów

Tesla skorzysta z niezbyt często wykorzystywanego na giełdzie mechanizmu podziału akcji. Udziałowcy największego producenta samochodów elektrycznych na świecie zgodzili się na zamianę każdej akcji spółki na trzy nowe. W skrócie oznacza to, że każdy, kto posiadał jedną akcję firmy Elona Muska, już niedługo będzie miał je trzy. W momencie podziału mają mieć łącznie tę samą wartość, co oryginalny udział.

Tesla podzieli akcje

Po co więc tego typu kreatywne działania? Powód jest prosty. Chodzi o zwiększenie szans na pozyskanie nowych inwestorów. W ostatnim czasie za akcje Tesli trzeba było zapłacić od 600 do nawet 1000 dolarów. Oznacza to, że dla wielu inwestorów indywidualnych pozyskanie udziałów w spółce mogło być zbyt kosztowne. Producent aut elektrycznych chce jednak przyciągnąć także te osoby, które chciałyby pomóc w rozwoju spółki, czerpiąc przy okazji potencjalne korzyści, ale nie mają pokaźnych oszczędności, aby nabyć akcje.

Podział jednej akcji na trzy oznacza bowiem, że to samo stanie się z ceną. W momencie zamknięcia piątkowych notowań na Wall Street, za jedną akcję Tesli trzeba było zapłacić 865 dolarów. Zakładając, że podział nastąpiłby przy tej cenie, za jedną akcję w nowym systemie trzeba by wydać tylko 288 dolarów. Oznacza to, że stanie się to osiągalne dla dużo większej części inwestorów indywidualnych. Dla wielkich funduszy nie ma to oczywiście większego znaczenia.

Znamy datę podziału akcji Tesli

Udziałowcy spółki zgodzili się, aby akcje zostały podzielone 25 sierpnia. Warto zaznaczyć, że nie będzie to pierwsza tego typu sytuacja w historii Tesli. Poprzednio producent samochodów elektrycznych dokonał takiej operacji w 2020 roku.

