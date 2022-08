Ceny ropy naftowej próbują się odbić. Dla kierowców lepiej, żeby się nie udało

S&P 500, który w minionym tygodniu dotarł do istotnego poziomu oporu wyznaczanego przez lokalny szczyt z początku maja (4177 pkt) i minimum z początku marca (4171 pkt), odbił się w piątek od tej przeszkody (-0,16 proc.). Spadł na ostatniej sesji minionego tygodnia również Nasdaq Composite (-0,5 proc.), natomiast średnia przemysłowa Dow Jones zyskała +0,23 proc., ale pozostawała poniżej swoich ubiegłotygodniowych maksimów.

Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy lekko zwyżkowały (S&P 500 +0,32 proc.). Na giełdach w Azji i Oceanii brak było dziś jakiejś dominującej tendencji. Najsilniej zwyżkował indyjski SENSEX 30 +0,76 proc., który osiągnął dziś najwyższy poziom od kwietnia. Największy spadek - -1 proc. – notował filipińskie PSEi.

Giełdy w Europie na zielono

Na giełdach europejskich dominowały dziś rano wzrosty (DAX +0,84 proc., CAC 40 +0,79 proc. ok. godz. 9:45). Turecki XU100 osiągnął dziś po raz kolejny najwyższy poziom w historii. Na GPW WIG-20 próbował dziś rano odrabiać straty poniesione w trakcie 4 poprzednich sesji (+0,67 proc. ok. godz. 9:50). Najwyżej w swej historii były dziś ceny akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (+6,13 proc. ok. godz. 9:50).

Lekko spadały dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i Europie. „Spread” pomiędzy rentownością amerykańskich 2-latek i 10-latej przekraczał 0,4 pkt proc., nadal generując ostrzegającą przez gospodarczą recesją „inwersję”.

Ropa naftowa drożeje, ale nieznacznie

Ceny kontraktów na ropę naftową, które w minionym tygodnia spadły do najniższych poziom od lutego drugą sesję z rzędu, próbowały odrabiać straty (WTI i Brent +1,11 proc. ok. godz. 9:25 proc.). W piątek na ICE cena kontraktów na węgiel w Rotterdamie spadły o 8,83 proc. do najniższego poziomu od początku maja. Lekko drożały dziś rano kontrakty na miedź (+0,43 proc.) i metale szlachetne (złoto +0,13 proc., srebro +1 proc., platyna +0,41 proc., pallad +0,33 proc.).

Po silnym wzroście w piątek (ze 133 do 135 JPY) kurs USD/JPY nadal lekko zwyżkował dziś rano (+0,15 proc.). Kurs EUR/USD oscylował dziś rano wokół poziomu piątkowego zamknięcia (+0,08 proc.). Amerykański dolar osiągnął dziś najwyższy od początku 2017 roku poziom względem malezyjskiego ringitta.

Polski złoty lekko się dziś rano umacniał (EUR/PLN -0,21 proc., USD/PLN -0,29 proc. ok. 9:20). Kurs Bitcoina względem dolara wyszedł dziś rano na najwyższy poziom od tygodnia (+2 proc. ok. godz. 9:15).

