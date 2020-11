Oszuści podszywają się pod skarbówkę. KAS alarmuje, należy uważać na maile o zwrocie podatku

Krajowa Administracja Skarbowa, a także Ministerstwo Finansów, w czwartek wydały ostrzeżenia przed oszustwem, które w ostatnim czasie zaobserwowano. Złodzieje rozsyłają fałszywe maile z informacją o możliwości wypłacenia zwrotu podatku. Strona, która jest przez nich podawana ma być odnośnikiem do witryny podatki.gov.pl. W rzeczywistości przenosi ona na niebezpieczny adres: hxxps://mirroir-grossissant.fr/wp-includes/www.podatki.gov.pl/.

twitter

Oszuści oferują „zwrot podatku”. KAS alarmuje

Strona oszustów jest łudząco podobna do tej podatki.gov.pl, ale oferuje „Dostęp do zwrotu kosztów” poprzez fałszywy „System automatycznego zwrotu karty kredytowej” – to poprzez niego pozyskiwane są dane z kart. Nieostrożny użytkownik może w ten sposób podać m.in. kod CVV, a na koniec jeszcze sam autoryzować kradzież – strona prosi bowiem o kod SMS, by zatwierdzić „transakcję”.